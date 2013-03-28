美国上周初请失业金人数上升 但第四季GDP上修

* 上周初请失业金人数上升

* 初请失业金人数四周均值仍显示就业市场正在康复

* 美国第四季GDP环比年率终值上修

* 3月芝加哥采购经理人指数下降

路透华盛顿3月28日 - 美国上周初请失业金人数有所上升，但仍不足以说明就业市场复苏降温。

周四公布的其他数据显示，美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长0.4%，高于政府之前公布的初值。

这些报告巩固了第一季美国经济成长势头增强的观点，尽管似乎仍易受到今年初开始推行的财政撙节措施的冲击。

“基本经济成长趋势正显露一些喜人的迹象，但关键的风险是今年财政紧缩的程度会有多大，”法国巴黎银行分析师Laura Rosner说。

尽管上周初请失业金人数增幅大于预期，但今年趋于下行，而且仍接近五年低点。劳工部表示，上周经季节调整的美国初请失业金人数增加1.6万人至35.7万人。

初请失业金四周均值增加2,250至34.3万。这个数据更能表现就业市场趋势。

但对许多分析师而言，趋势数据低于35万仍表明3月雇佣情况稳健。

“2013年头三个月裁员情况改善极具意义，”苏格兰皇家银行分析师在一份客户报告中表示。

失业人数减少并不一定意味着聘雇步伐加快，但道明证券驻纽约的分析师Gennadiy Goldberg表示，从初请失业金人数的变化趋势判断，3月非农就业岗位料增加19.5万个左右。

这一增幅小于2月，但仍表明就业市场稳步复苏。美国政府的3月非农就业报告将于4月5日出炉。

相关图表：

第四季GDP：(link.reuters.com/guw34t)

初请失业金人数：(link.reuters.com/xew34t)

投资者似乎没有受到数据影响。美国公债价格下跌，因塞浦路斯局势相对平静，削弱了对美国公债的避险需求。美股上涨，标准普尔500指数.SPX短暂突破2007年10月触及的纪录收盘高位。

尽管自2012年中期以来的招聘速度加快，美联储却仍担心政府收紧预算恐将抑制就业市场的复苏步伐。美联储官员上周再度重申，将维持每个月850亿美元的购债速度，直至就业市场前景明显改善。

最近的数据已经显示出经济力道增强。零售销售强于预期，制造业产出回暖，就业增长也加快，2月失业率从前月的7.9%降至7.7%。

一份有关美国中西部地区企业活动的报告与这一趋势相悖。供应管理协会(ISM)-芝加哥3月采购经理人指数(PMI)降至52.4，低于分析师预期，并预示经济增长放慢。

**成长略有提升**

美国商务部称，上修第四季经济成长率，是因企业投资大幅上升，且服务出口增长。

第四季经济环比年率增长0.4%，是2011年第一季以来最慢，远低于快速拉低失业率所需的速度，也略低于路透调查预估的增长0.5%。

增长乏力主要因补充库存的速度放缓，且国防支出大幅减少。这些因素料在第一季出现转变，分析师预计第一季增长率接近3%。

然而，第四季增长率仍高于政府公布的前值增长0.1%。与整体经济相比，消费者支出增长更为强劲，年率为增长1.8%。

周四公布的数据是2012年第四季的终值。政府公布的初值为萎缩0.1%，令分析师大感意外。

经济增长缓慢的原因大多与先前预期一致。

库存对第四季GDP增长率造成1.52个百分点的拖累，略低于2月28日公布的前值中造成的拖累。国防支出大减22.1%，对增长构成1.28个百分点的拖累，与前值一致。

但第四季经济表现仍有一些亮点。报告显示，企业投资增长13.2%，高于先前预期。高出预期的增幅主要来自企业的营建支出增长。(完)

(翻译 郑茵/张荻; 审校 张涛/李爽)

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