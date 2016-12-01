综述：美国民间就业岗位和消费者支出均增长 支持美联储加息前景

2013年7月25日，美国费城的一场招聘会，一名求职者在填写表格。 REUTERS/Mark Makela

路透华盛顿11月30日 - 美国11月民间部门招聘活动加速，10月消费者支出也增长，再次表明经济增长势头可能进一步强化美联储12月升息理由。

周三公布的数据还显示，10月个人所得稳步增长，储蓄升至七个月高位，未来的家庭支出有望增加。

“今天的报告没有对美联储12月加息构成障碍。美国消费者推动经济继续好转，他们可用于支出和储蓄的收入提高了，”MUFG Union Bank驻纽约首席分析师Chris Rupkey表示。

民间就业服务机构ADP Employer Services公布报告显示，美国11月民间就业岗位增加21.6万个，远高于分析师预估的增长16.5万个。报告是同Moody's Analytics共同编纂。

ADP数据公布后，劳工部周五将公布非农就业报告，当中包含公共与民间部门数据。路透调查显示，11月非农就业岗位料增17.5万个，10月为增长16.1万个。

商务部公布数据显示，消费者支出10月增长0.3%，9月增幅从0.5%上修至0.7%。

但10月成屋待完成销售环比几无增长，否则经济前景还会更加乐观。

消费者支出和民间聘雇数据进一步显示，7-9月季度经济以两年来最快速度增长后，在第四季初的势头保持下来。

商务部周二发布的数据显示，第三季国内生产总值(GDP)环比年率增幅上修至3.2%，受助于强劲的消费者支出和大豆出口急增。

经济好转加上就业市场接近充分就业，可能让美联储认为12月13-14日的政策会议加息合适。美联储去年12月近10年来首次加息。

美元指数上涨，美国公债价格下跌。美股普遍上扬，道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX触及盘中纪录高位。

**通胀上升**

如果美国总统当选人特朗普有关减税和增支的提议得到国会批准，则明年消费者支出可望获得进一步支撑。

随着消费者支出增加，通胀率10月继续上升。10月个人消费支出(PCE)物价指数较前月增长0.2%，与之前两个月的涨幅相当。10月PCE物价指数较上年同期增长1.4%，为2014年10月以来最大涨幅；9月为增长1.2%。

10月扣除食品和能源的核心PCE物价指数较前月增长0.1%，与9月增幅相同。10月核心PCE物价指数同比增长1.7%，增幅连续第三个月相同。

核心PCE物价指数是美联储青睐的通胀指标，其升幅低于2%的目标水准。

“今年稍早能源价格触底反弹，对整体通胀提高做出贡献，”匹兹堡PNC Financial副首席分析师Gus Faucher表示。

“未来几年通胀将继续回升。随着就业市场继续收紧，薪资增长将更强，这将促使企业提高价格，能源价格上涨将传导至整个经济。”

但物价压力持续上升，令经通胀调整后的消费者支出升幅受抑，10月该指标上升0.1%，9月为上升0.5%。这显示与第三季2.8%的稳健增速相比，本季度消费者支出可能有些缓和。

汽车等耐用制造业商品支出10月上升1.0%，支撑整体消费者支出。服务业支出下滑0.2%。

10月个人所得较前月增加0.6%，9月为增加0.4%。薪资连续第二个月增加0.5%。

10月储蓄从9月的8,141亿美元增至8,602亿美元，创今年3月以来最高。

ADP民间就业图表： tmsnrt.rs/2eRF4KM

个人支出图表：tmsnrt.rs/2eXBY4m

核心CPI与PCE对比图表：tmsnrt.rs/1QoX3pE

成屋待完成销售图表：tmsnrt.rs/1SX25aY

(完)