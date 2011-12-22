美国初请失业金人数降至三年半低位 显示经济增长势头

* 初请失业金人数降至三年半低位

* 第三季增长率下调至1.8%,因医疗支出减缓

* 企业投资和耐用品支出强劲得多

路透华盛顿12月22日电---美国上周初请失业金人数降至三年半低位,支持了经济正获得动能的看法,即便第三季经济增长数据下修.

周四公布的其它数据亦凸显经济走强的基调,12月消费者信心指数创六个月高位,11月领先指标连续第七个月上升.

尽管经济在2011年末呈活跃态势,但华盛顿在预算政策方面的分歧及欧债危机令明年前景蒙尘.

薪资税减税及长期失业救济政策都将在年底到期,两党就此争论不休,能否延长前景不明.

"美国经济将把一些动能带入2012年,"Naroff Economic Advisors的首席分析师Joel Naroff表示,"如果国会能延长减税措施,不扼杀这种势头,明年形势可能会更好."

商务部表示,第三季GDP增长率因医疗保健支出大幅下降而受到抑制.而一个月前商务部表示这方面的支出上升.第三季GDP环比年率初值为增长2%.

耐用品支出强於前值,表明消费需求保持良好.

经济数据帮助美国股市连续第三日上涨,美国公债市场对数据反应不大,而美元指数持平.

尽管多数其它地区的经济放缓,欧洲预计明年将陷入温和衰退,但美国经济保持强韧.

"(初请失业金数据)一次意外下降,很可能是侥幸;两次就让人关注;三次则告诉我们劳工市场确实在发生变化,"High Frequency Economics的首席美国分析师Ian Shepherdson表示.

"如果近几周的下降趋势能够保持下去,则每月非农就业岗位增长就会升至20万个左右."

今年迄今,每月新增非农就业岗位平均为131,636个,不足以明显降低目前仍为8.6%的失业率. （完）

--编译 王丽鑫/张涛;审校 程琳/徐文焰

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