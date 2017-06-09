综述：美国初请失业金人数下降 就业市场闲置劳动力减少

调查：美债收益率未来一年料攀升 但或落后美联储升息路径
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
路透华盛顿6月8日 - 上周美国初请失业金人数下降，削减了此前一周的一半增幅，表明劳动力市场正在收紧，尽管近期就业增长放缓。
劳工部周四公布，6月3日止当周美国经季调初请失业金人数减少10,000人，至245,000人。周二数据显示，4月职位空缺创纪录高位。
“没有迹象显示裁员速度加快。在职缺处于高位的情况下，企业似乎将保持员工队伍，”RDQ Economics首席经济分析师John Ryding称。
此前一周初请失业金人数增加2万人，增加的人数主要来自加州、田纳西州、堪萨斯州与密苏里州。增幅则部分与学校放暑假相关，巴士驾驶与餐厅工作人员因此暂时性失业。
目前初请失业金人数连续118周低于30万人，这是判断劳动市场是否健康的关口。118周也是1970年来最长连续纪录，且当年劳动市场规模较小。失业率位于16年低点的4.3%，表明劳动市场接近充分就业。
路透的分析师调查原预估，最新一周初请失业金人数下降至24万人。一周初请失业金人数四周均值上周增加2,250人，至24.2万人，该数据是衡量就业市场趋势的更好指标，因剔除了周度波动。
美元兑欧元上涨，此前欧洲央行维持利率不变，但调降通胀预估，并称决策者并未讨论央行庞大的购债计划。美债价格下跌；美股则小升。
**技能不匹配**
低裁员和创纪录高位的职缺，表明5月就业岗位增长放缓可能是因为企业找不到合适的员工。5非农就业岗位增加13.8万个，远低于过去12个月平均月增的18.1万个。
劳工部周二公布的报告显示，衡量劳动力需求的职缺在4月增加25.9万个，经季节调整后为600万个，这是政府自2000年开始追踪该数据以来的最高水平。
“劳动市场供应紧俏料将影响就业岗位的新增情况，但这应该有助于抑制请领失业金人数，因只要经济持续良好，雇主的重心都放在留住人才上，”Plante Moran Financial Advisors投资长Jim Baird表示。
经济学家认为，就业市场紧俏会鼓励美国联邦储备委员会(美联储/FED)在6月13-14日政策会议上升息。美联储曾在3月升息25个基点。
“美联储会继续把就业市场数据视为经济处于或接近充分就业的讯号，”巴克莱首席经济学家Michael Gapen称。
周四的报告还显示，5月27日当周续请失业金人数减少2,000人至192万人，为连续第八周低于200万人，表明就业市场闲置减少。
续领失业金人数四周均值减少750人至191万人，为1974年1月以来的最低水平。(完)
(编译 许娜/陈宗琦/戴素萍/侯雪苹；审校 张荻)
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。