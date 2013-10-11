报告显示美国就业市场继续温和改善

* 最近一周美国初请失业金人数增加66,000人至六个月高位

* 增加人数中约有一半来自加州

* 初请失业金人数四周均值增加20,000人

路透华盛顿10月10日 - 美国最近一周初请失业金人数触及六个月高位，因计算机系统问题而推迟统计的数据得到处理，此外美国政府部分关闭开始影响到一些非联邦雇员。

不考虑这两个暂时性因素的话，周四美国劳工部的报告显示，就业市场在继续温和改善。

“等这两个暂时负面因素解除，初请失业金人数数据应该会保持下降趋势，继续表明失业状况在逐渐改善，”道明证券驻纽约分析师Gennadiy Goldberg说。

劳工部称，美国10月5日当周经季节调整的初请失业金人数增加66,000人，至37.4万人，为3月底以来最高位。

劳工部分析师称，增加的初请失业金人数约有一半来自加州，加州目前还在处理计算机升级带来的技术问题。

“这样的初请失业金人数仍然可以算是非常低的裁员水平，因此非农就业岗位的增长仍然稳健，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding说。

美国金融市场.DXY .SPX对该数据几无反应，因交易员继续警惕关注预算僵局的进展情况。

美国一周初请失业金人数相关图表请点选 link.reuters.com/xew34t

**政府停摆的影响开始显现**

初请失业金人数的数据由各州收集，是联邦政府停摆期间唯一可以公布的政府报告，因此市场给予密切关注，希望从中找出有关就业市场形势的线索。

虽然上周数据表明，政府关停正在开始影响非联邦政府雇员，但尚无迹象显示那些休无薪假的联邦政府雇员要申请失业金。联邦雇员的失业金申请是另行公布的，且有一周的延迟。

白宫经济顾问委员会的Jason Furman表示，上周整体初请失业人数上升暗示，政府关门以及对于债务违约的忧虑已经在损害经济。

另有多份报告显示，财政僵局正在影响到消费者的支出。据汤森路透预测，九家美国零售商组成的团体料公布9月同店零售销售上升3.1%，低于上年同期的5.5%增幅。

由于预算僵局以及消费者支出疲弱的迹象，美联储可能在一段时间内不急于削减大规模购债计划。(完)

(编译 白云/郑茵 审校 李爽/张荻)

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