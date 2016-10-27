综述：美国9月企业支出疲弱 上周初请失业金人数下降

路透华盛顿10月27日 - 美国资本财新订单在9月份意外下降，电脑及电子产品需求疲弱。这可能削弱关于企业支出在第四季加速的预期。

尽管制造业因能源领域的拖累而长期低迷，但美国经济中的其它产业情况较好。周四公布的其它报告显示，上周初请失业金人数下降，9月成屋待完成销售指数反弹。

“我们仍然可以看到能源生产下滑的影响。服务业继续驱动经济成长，今年剩余时间内可能仍会保持这种状况，”PNC Financial Services Group的资深分析师Gus Faucher表示。

商务部公布，9月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.2%，此前连续三个月强劲增长。这是倍受市场关注的指标，它可以反映企业的支出计划。

8月这些所谓的核心资本财订单增加1.2%。分析师之前预计上月订单增加0.3%。

9月核心资本财出货量上升0.3%，8月无变动。核心资本财出货量用于计算国内生产总值(GDP)中的设备支出。

但第三季核心资本财出货量仍较上年同期下降4.4%。这意味着第三季企业在设备方面的支出仍较疲弱。政府将在周五公布第三季GDP环比年率初值。

当前对第三季GDP环比年率的预估为增长3.6%，反映出消费支出和强劲出口稳健。第二季GDP环比年率为增长1.4%。

**劳动力市场紧俏**

周四劳工部发布的一份报告也为经济形势改善提供了证据。报告显示，10月22日当周经季调的初请失业金人数下降3,000人至258,000人。

这是初请失业金人数连续第86周低于30万人，持续时间为1970年以来最长，当时的就业市场规模要小得多。初请失业金人数少于30万人，通常表明就业市场状况强劲。

全美不动产协会(NAR)公布另一份报告显示，9月成屋待完成销售指数上升1.5%。这表明成屋销售将进一步增加。9月成屋销售上升3.2%。

数据公布后，美元反应不大，美国股市略微下跌。较长期美债价格下滑。

制造业正苦于应对强势美元及海外需求疲弱的持续影响，因为这削弱了跨国企业获利。企业纷纷削减资本支出预算加以应对，尤其是能源领域企业。

尽管第二季企业整体支出温和反弹，但设备投资自2015年末以来一直低迷。

由于美元涨势似已触顶，加之油气钻探活动近几个月回温，所以有人谨慎乐观地认为，设备支出下降最糟糕的时期已经结束。

“核心资本财订单增强的趋势，显示设备支出可能在第四季恢复增长，但我们不预期会出现强劲反弹，”Wells Fargo Securities的资深分析师Tim Quinlan表示。

重型设备生产商卡特彼勒(CAT.N)本周公布第三季获利同比下降49%，并调降了全年营收展望，这是今年的第二次调降。

卡特彼勒表示，市场中的二手建筑设备“充足”，“大量”的机车闲置，以及“大量”的矿用卡车闲置，打压了对新的重型机械的需求。

国防设备需求下降44.8%，拖累9月总体耐久财订单较前月下降0.1%。耐久财包括各种可以使用三年或更长时间的产品，从烤面包器到飞机。8月耐久财订单上升了0.3%。

原生金属和金属制成品订单亦下降。上月机电设备、家用电器与部件订单增长。

9月未完成耐久财订单连续第四个月下降，而库存则连续第三个月增加，这预示制造业疲弱局面近期仍将持续。

美国耐久财订单图表：tmsnrt.rs/2ew7ABi

美国初请失业金人数图表：tmsnrt.rs/2fgA5nG

美国初请失业金人数与非农就业图表：tmsnrt.rs/2ewcApx

美国房屋销售图表：tmsnrt.rs/1SX25aY

(完)