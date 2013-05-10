美国上周初请失业金数据强劲 显示就业市场状况好转

* 一周初请失业金人数减少4,000人

* 初请失业金人数创下近五年半低位

* 初请失业金人数四周均值为2007年11月以来最低

* 数据显示就业市场增强

路透华盛顿5月9日 - 美国上周初请失业金人数降至近五年半最低水平，说明就业市场面对财政撙节的冲击表现出韧性。

上周公布的4月非农就业报告相对强劲，显示就业市场活跃，缓解对经济突然放缓的担忧。

“第二季经济没有放缓。请领失业金人数再次证实就业市场在恢复，”Commonfund首席经济分析师Michael Strauss称。

劳工部周四表示，经季节调整的一周初请失业金人数减少4,000人至32.3万人，创2008年1月以来最低位。

这是初请失业金人数第三周下滑，而分析师原预计为增至33.5万人。裁员仍然受控，即便制造业等经济其他领域因美国缩紧政策而面临压力。

“就业市场今年还没有出现夏季疲态的迹象。我们认为经济足够强劲，以至于能够站稳脚跟，”三菱东京日联银行首席金融分析师Chris Rupkey表示。

政府上周表示，4月非农就业岗位增加16.5万个，前两个月的聘用活动远强于先前预期。失业率降至四年低点7.5%。

今年迄今每月平均新增就业岗位为19.6万个，高于2012年的平均每月18.1万个。

美股微跌，在标普500指数.SPX连续五日刷新纪录收盘高位后稍事喘息。

不过初请失业金数据推升美元指数，美国公债价格则几乎变动。

**增长放缓料短暂**

衡量就业市场趋势的更好指标--初请失业金人数四周均值下降6,250人至336,750人。这是2007年11月以来的最低水平，当时经济即将陷入衰退。

续请失业金人数降至2008年5月以来最低。市场密切关注该指标以衡量长期失业水平。

就业市场的改善，与其他一系列显示经济降温的数据形成对比。

巴克莱驻纽约首席美国经济分析师Dean Maki称，请领失业金数据说明企业认为增长放缓是暂时的，通过减少工作时间和放缓招聘来应对，而没有增加裁员。

此外，几家美国大型零售商周四公布的4月销售情况令人失望，因受到税惠政策1月到期打击的消费者多光顾折扣店。政府下周一将公布零售销售报告。(完)

(编译 王丽鑫/王翔琼； 审校 徐文焰/张荻/程琳)

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