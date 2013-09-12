美国初请失业金人数降至七年半低点 计算机问题导致数据失真

2013年6月11日，纽约一个招聘会上，一位求职者拿着用人单位发的材料。 REUTERS/Lucas Jackson

* 上周初请失业金人数下降3.1万

* 计算机问题导致数据失真

* 续请失业金人数为2008年3月以来最低

* 出口物价连续第六月下滑

路透华盛顿9月12日 - 美国9月7日止当周初请失业金人数降至近七年半低点，但本次下降是由于有两个州处理数据时出现问题，导致难以明确呈现就业市场状况。

劳工部周四称，上周经季节调整后初请失业金人数下降3.1万人为29.2万人，为2006年4月以来最低水平。

劳工部认为降幅大部分源于两个州的计算机问题，包括一个小州和一个大州。

劳工部拒绝透露具体是哪两个州，但加州失业保险办公室的一位女发言人称，该州计算机系统升级出现问题，致使约2万份失业金申请的处理延迟。该发言人称积压的申请目前已经处理完毕。

初请失业金人数已经降至经济衰退前的水平，而且该报告中未受技术问题影响的细节显示，就业市场持续好转。

“虽然本周就业报告的信息价值看似有限，但申请人数一直显示就业市场正在好转，”High Frequency Economics的首席美国分析师Jim O'Sullivan称。

8月31日止当周续请失业金人数下降7.3万至287万人，为2008年3月以来最低。

此外，8月31日止当周失业人口申请失业金的比例录得2008年5月以来最低水平。

“我们预计这一趋势将持续，尽管围绕本周发生的数据处理问题，近期可能会出现波动，”巴克莱(Barclays)分析师Cooper Howes表示。

数据对市场的影响不大，股价在午盘前后走低，终场小幅收跌。

如欲查看失业金申请图表，请点选：(link.reuters.com/xew34t)

如欲查看美国进口物价图表，请点选：(link.reuters.com/peg64t)

**出口物价下滑**

失业金申请人数的下行走势帮助支撑美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员认为就业市场正在好转的观点，并且助燃市场对美联储将在下周政策会议上开始缩减大规模购债计划的预期。

在另一份报告中，劳工部称美国8月出口物价连续第六个月下滑，非石油类产品的进口物价下降，表明全球需求和国内经济疲软。

出口物价较前月下滑0.5%。大部分降幅源于波动较大的农业部门出口物价大幅下跌，但非农业出口物价也出现下跌，而且自3月以来连续下滑。

尽管最近欧洲经济出现复苏迹象，但美国出口物价仍然下跌。

进口物价最近一年趋向走低，主要是由于非石油类产品带动。这一模式在8月再次显现，燃料进口物价上涨0.5%，而非石油类物价下跌0.2%。

非石油类进口物价自2月以来连续下跌，表明外国生产商几乎无力对消费者提高价格。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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