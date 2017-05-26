综述：美国上周初请失业金人数小增 4月商品贸易逆差扩大

焦点：原油进口大国中印日打饱嗝拖低亚洲需求 打压平衡油市努力
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透华盛顿5月25日 - 美国上周初请失业金人数小幅增加，四周均值触及44年低位，表明就业市场进一步收紧，这可能鼓励美国联邦储备委员会(美联储/FED)下个月升息。
不过，周四公布的其它数据显示，4月商品贸易逆差扩大、库存下降，这让靓丽的经济前景变得黯淡一些，促使分析师下调其对第二季国内生产总值(GDP)的增长预估。
“企业明智地积累劳动力而不裁员，因为全美企业都缺乏熟练工人来填补这些职位，”MUFG Union Bank首席经济分析师Chris Rupkey称。
劳工部称，5月20日止当周，初请失业金人数增加1,000人，经季调后至234,000人。之前初请失业金人数连续三周下降。
分析师原本预期最近一周初请失业金人数升至238,000人。这是该指标连续第116周低于反映就业市场健康与否的关口30万人。
116周则是1970年来最长的持续时间，而且当年劳动力市场规模较小。目前的劳动力市场接近充分就业，失业率处在4.4%的10年低点。
四周初请失业金均值下降5,750人至235,250人，为1973年4月以来最低。
美元指数略跌，美国公债价格小升，美股上扬，标普500指数.SPX和纳斯达克指数.IXIC均创纪录高位。
**强劲的就业市场**
劳动力市场强劲，支撑了第一季经济成长突然放缓可能是暂时情况的看法。国内生产总值(GDP)第一季环比年率为成长0.7%，为三年来最差表现。
周三公布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月2-3日政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
劳动力市场、零售销售和工业生产数据表明，经济在第二季开始时重拾动能。
但商务部周四公布，4月商品贸易逆差增加3.8%至676亿美元，因出口减少，对GDP增长率将大幅反弹的预期降温。与此同时，上个月趸售和零售库存下滑0.3%。
贸易在第一季对GDP成长率并无贡献；库存投资则拖累GDP成长率0.93个百分点。在周四数据出炉后，分析师将第二季GDP成长率预估削减0.5个百分点至2.0%。
“如果本季迄今的贸易逆差持续扩大下去，则贸易将导致第二季GDP增幅减损约0.5个百分点，”RDQ Economics首席分析师JohnRyding表示。
周四数据亦显示，5月13日止当周续请失业金人数增加2.4万人至192万人。
然而，续请失业金人数目前已连续第六周守在200万人下方。续请失业金人数四周均值减少1.6万人至193万人，为1974年1月以来最低水准。
续请失业金人数的数据涵盖在5月失业率的调查期间内。在4月及5月之间调查的续请失业金人数四周均值减少76,750人，显示失业率续见改善。
美国今年失业率已然下降0.4个百分点。(完)
(编译 许娜/李爽/戴素萍/龚芳; 审校 杜明霞/郑茵/张荻)
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--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。