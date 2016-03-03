综述：美国初请失业金人口增加 但就业市场改善的大趋势不变

2012年8月9日，美国旧金山一家新开张的Target零售店，求职者等待与招聘方见面。 REUTERS/Robert Galbraith

路透华盛顿3月3日 - 上周美国初请失业金人口意外增加，但潜在趋势仍显示就业市场继续改善。

周四公布的另一项数据显示，2月美国企业裁员人数骤降18%，进一步反映出就业市场的韧性。就业市场持续改善的迹象是反映美国经济成长在第四季放缓后重拾动能的最新数据。

“尽管每周的数据有些起伏，但初请失业金人口发展的总趋势在过去一个月改善，暗示尽管近期公布的其他一些数据疲弱，但就业市场仍在继续增强，”摩根大通驻纽约的分析师Daniel Silver表示。

美国劳工部报告，截止2月27日当周，美国初请失业金人口增加6,000，经季节性调整后为27.8万。分析师预计上周初请失业金人口降至27.1万。

一年来，初请失业金人口一直处在反映就业市场强劲与否的分水岭30万之下，持续时间为1970年代初以来最长。

初请失业金人口四周均值减少1,750，至27.025万，为11月底以来最低。市场认为该数据消除了周与周之间的波动，能更准确地反映就业市场趋势。

另外，全球人力资源咨询公司Challenger, Gray & Christmas Inc报告，上月美国企业宣布裁员6.1599万，低于1月的7.5114万。该公司表示，裁员仍集中在受困的能源行业，该行业2月裁员2.5051万。

但今日公布的另一项数据显示，2月服务业就业指标滑入萎缩区域，为两年来首次。使就业市场改善的乐观景象有所失色。

供应管理协会(ISM)报告称，服务业就业分项指标2月回落2.4个点，至49.7，从而导致ISM服务业采购经理人指数(PMI)下跌0.1个点，至53.4。

美元兑一篮子主要货币走软，美股下跌，美国公债价格下跌。

**预计非农就业数据强劲**

尽管上周的初请失业金人口数据未包括在周五公布的2月非农就业报告中，因上周不在2月调查的覆盖期内，但该数据是反映就业市场仍然强劲的最新一项指标。

周三公布的另一份就业报告显示，上月民间就业岗位强劲增长，表明就业增长全面加速。

路透调查的分析师预计，2月非农就业岗位增加19万，1月增幅为15.1万。失业率料持稳在八年低位4.9%。

令人鼓舞的就业市场数据，加之乐观的制造业和消费者支出数据表明，继第四季增长年率放缓至1%后，美国经济成长在年初加速。

另外，美国商务部报告，1月美国工厂订单较上月增长1.6%，预期为增长2.0% ，12月确认为减少2.9%。1月工厂订单增幅为6月以来最大，之前连续两个月下跌。

工厂订单增加进一步表明，制造业滑坡最严重的时期可能已经过去。

制造业活动因美元走强，以及全球需求疲弱打压出口而受到遏制。能源企业因油价骤降削减支出，以及企业消化积压库存也拖累了制造业活动。

经济成长加速的迹象，以及通胀稳步攀升和金融市况不断改善，使美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍可能在今年升息。

预计美联储不会在3月15-16日会议上上调指标利率。联储在去年12月升息，为近10年来首次。

劳工部今日公布的另一项数据显示，第四季非农生产率环比年率修正后为下降2.2%，上月公布的初估值为下降3.0%。另外，劳工相关成本强劲增长，因企业增加招聘以提高产出。

尽管生产率疲弱提振了就业增长，因企业通过增加员工来提升产出，但生产率持续疲弱可能拖低美国人的生活水平。生产率疲弱大大降低了经济的长期增长潜力。第四季非农单位劳工成本修正后为上升3.3%，初估值为增长4.5%。(完)