数据表明美国就业市场仍温和成长

分析：日本家庭节俭习惯根深蒂固 令央行和零售商一筹莫展
路透东京4月14日 - 野上德仁是东京一名37岁的系统工程师，周末开车去折扣店批量购买便宜的食品杂货，虽然他的收入足够应付开销，而且日本经济复苏的前景变得更加光明。
* 一周初请失业金人数下降1.1万人
* 初请失业金人数四周均值增加4,500人
* 美国企业5月计划裁员人数较4月减少4.5%
路透华盛顿6月6日 - 美国上周初请失业金人数下降，说明尽管经济活动放缓，就业仍温和增长。
美国劳工部周四报告称，该国上周经季节调整的初请失业金人数较之前一周下降1.1万人，至34.6万人，大致与分析师的预估一致。
近几周的初请领失业金数据波动较大，但尚无证据表明就业温和增长之势有所改变，即便整体经济在增税和政府大砍支出的重压下举步维艰。
但就业市场改善的状况仍不足以促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减货币刺激计划的规模。
美联储定于6月18-19日召开政策会议。来自制造业和消费者支出等数据显示，第二季初的经济表现有些疲弱，美联储不太可能会在这次会议上宣布降低每月850亿美元的购债规模。
“美国劳动力市场仍在稳步改善，只是强劲程度不足以促使美联储缩减规模。”多伦多BMO Capital Markets资深经济分析师Jennifer Lee说道。
初领失业金的四周均值增加4,500人至352,500。
美国金融市场基本未受到该数据影响，因投资者的焦点转向欧元区，欧洲央行维持利率在记录低点。此外，在周五备受关注的5月美国就业报告揭晓前，投资者纷纷退场观望。
浏览美国初请失业金图表，请点选(link.reuters.com/xew34t)。
浏览美国裁员计划图表，请点选(link.reuters.com/tef54t)。
**裁员减慢**
因上周初请失业金数据并未涵盖在5月就业报告调查期间，故与之关系不大。
路透访问的分析师估计，5月非农就业岗位可能仅仅增加17万个。这只是略高于4月的增加16.5万个。失业率料维持在近四年半低点7.5%。
不过亦不乏5月就业增幅可能不及预期之虞。
美国供应管理协会(ISM)报告显示，5月服务业就业指数触及10个月低点，制造业就业指数也略微下滑。
此外，ADP全国就业报告显示，5月民间雇佣增幅远不及预期。
尽管就业成长势头放缓，但企业并未因此裁员。尚未有迹象显示出现与政府大幅削减支出相关的裁员行动。
在另外一份报告中，Challenger, Gray & Christmas称，美国企业5月计划裁员人数为连续第三个月下滑。上个月企业计划裁员36,398人，较4月低4.5%，较上年同期低41.2%。
“迄今，和联邦削减支出相关的大规模裁员现象并未成真，”Challenger, Gray & Christmas执行长John Challenger说。
Costco Wholesale (COST.O)和Victoria's Secret等美国大型零售连锁店公布5月营收增加，大致符合华尔街预期。(完)
(编译 兰秀娟/王丽鑫/梁睿雪; 审校 徐文焰/孙茉莉/张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月14日 - 野上德仁是东京一名37岁的系统工程师，周末开车去折扣店批量购买便宜的食品杂货，虽然他的收入足够应付开销，而且日本经济复苏的前景变得更加光明。
朝鲜谴责美国把“大量核战略资产”带到朝鲜半岛。此时美国的航母舰队正驶向该地区，外界担心朝鲜可能进行第六次核试验。美国发出警告称“战略性耐心”政策已经结束。不过，身为朝鲜邻国和唯一主要盟友的中国，反对朝鲜的核武试验。中国呼吁通过对话和平解决朝鲜问题 ，实现半岛无核化。
路透北京4月14日 - 全球地缘政治紧张局势主导了本周外汇市场走势。上周对叙利亚进行导弹打击后，美国派出航母打击群开赴朝鲜半岛附近海域，并向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。加上总统特朗普的美元“太强”言论，美元全线下跌。