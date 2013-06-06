数据表明美国就业市场仍温和成长

* 一周初请失业金人数下降1.1万人

* 初请失业金人数四周均值增加4,500人

* 美国企业5月计划裁员人数较4月减少4.5%

路透华盛顿6月6日 - 美国上周初请失业金人数下降，说明尽管经济活动放缓，就业仍温和增长。

美国劳工部周四报告称，该国上周经季节调整的初请失业金人数较之前一周下降1.1万人，至34.6万人，大致与分析师的预估一致。

近几周的初请领失业金数据波动较大，但尚无证据表明就业温和增长之势有所改变，即便整体经济在增税和政府大砍支出的重压下举步维艰。

但就业市场改善的状况仍不足以促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减货币刺激计划的规模。

美联储定于6月18-19日召开政策会议。来自制造业和消费者支出等数据显示，第二季初的经济表现有些疲弱，美联储不太可能会在这次会议上宣布降低每月850亿美元的购债规模。

“美国劳动力市场仍在稳步改善，只是强劲程度不足以促使美联储缩减规模。”多伦多BMO Capital Markets资深经济分析师Jennifer Lee说道。

初领失业金的四周均值增加4,500人至352,500。

美国金融市场基本未受到该数据影响，因投资者的焦点转向欧元区，欧洲央行维持利率在记录低点。此外，在周五备受关注的5月美国就业报告揭晓前，投资者纷纷退场观望。

浏览美国初请失业金图表，请点选(link.reuters.com/xew34t)。

浏览美国裁员计划图表，请点选(link.reuters.com/tef54t)。

**裁员减慢**

因上周初请失业金数据并未涵盖在5月就业报告调查期间，故与之关系不大。

路透访问的分析师估计，5月非农就业岗位可能仅仅增加17万个。这只是略高于4月的增加16.5万个。失业率料维持在近四年半低点7.5%。

不过亦不乏5月就业增幅可能不及预期之虞。

美国供应管理协会(ISM)报告显示，5月服务业就业指数触及10个月低点，制造业就业指数也略微下滑。

此外，ADP全国就业报告显示，5月民间雇佣增幅远不及预期。

尽管就业成长势头放缓，但企业并未因此裁员。尚未有迹象显示出现与政府大幅削减支出相关的裁员行动。

在另外一份报告中，Challenger, Gray & Christmas称，美国企业5月计划裁员人数为连续第三个月下滑。上个月企业计划裁员36,398人，较4月低4.5%，较上年同期低41.2%。

“迄今，和联邦削减支出相关的大规模裁员现象并未成真，”Challenger, Gray & Christmas执行长John Challenger说。

Costco Wholesale (COST.O)和Victoria's Secret等美国大型零售连锁店公布5月营收增加，大致符合华尔街预期。(完)

(编译 兰秀娟/王丽鑫/梁睿雪; 审校 徐文焰/孙茉莉/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。