美国初请失业金人数创2008年4月以来新低

焦点：日本政府与民间企业各显创意 合力对抗超时工作陋习
路透东京2月24日 - 从播放电影洛基主题曲、发放现金奖励、到“超值星期五”的提早下班，在日本这个工作狂的国度，一小部分企业正在发挥创意，让员工早点下班离开公司，而这类公司也愈来愈多了。
* 美国上周初请失业金人数减少6,000人至35.7万人
* 初请失业金人数创2008年4月以来新低
* 3月计画裁员人数创10个月低点
路透华盛顿4月5日电---美国政府公布上周初请失业金人数降至近四年低点,显示劳动市场持续恢复.
美国劳工部周四公布,上周初请失业金人数经季节调整後减少6,000人至35.7万人,为2008年4月以来新低.
然而初请失业金数据转佳,可能支持以下论点,即劳动市场改善降低了美国联邦储备委员会(FED)扩大采取行动以提振成长的必要性.
初请失业金人数在最近几个月大幅减少,令人进一步预期长时间的大量裁员周期即将告终,聘雇活动将升温.
"你把这个数字跟其它已公布数据放一起,就会看到劳动力市场在持续增长."ISI International Strategy and Investment分析师Stan Shipley说道.
美国股市涨跌互现,市场焦点落在西班牙公债收益率上升方面,这让欧元区财政状况方面的忧虑重燃.美国公债价格上涨,欧元兑美元下跌.
此次一周初请失业金人数略超分析师预估,但该报告与周五3月非农就业报告并无直接联系.
圣路易斯联储总裁布拉德周四称,美联储应该停下来,评估经济发展状况.
参阅请领失业金数据图表,请点击(link.reuters.com/wyf57s)
参阅美国企业雇主裁员计划图表,请点击(link.reuters.com/jyf57s)
参阅美国同店销售图表,请点击(link.reuters.com/jeg57s)
衡量劳动力市场趋势的更加可靠的指标--初请失业金人数四周均值减少4,250人至361,750.
法国巴黎银行分析师Yelena Shulyatyeva称:"请领失业金数据与3月就业温和增长状况是一致的."
路透访问的分析师预计,美国3月非农就业岗位料将增加20.3万个,有望录得连续第四个月的就业强劲增长.
这将是1999年以来新增非农就业岗位数量超过20万个持续时间最长的时期
部分分析师认为,冬季天气异常温暖也给近几个月的就业带来推动.
来自美国零售商的报告显示,3月利好的天气继续推动销售,促使一些零售商调高当季获利预期.
雇主对招聘看法亦乐观,就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas发布报告显示,美国企业3月计划裁员人数下降至10个月来最低.
劳工部报告显示,续请失业金人数降至2008年8月以来最低.
"(这是一个信号)不仅裁员人数下滑,而且失业者可以更快地找到工作,"野村分析师Ellen Zentner表示.
然而显然就业市场复苏仍有一段很长的路要走.3月失业率料持於8.3%.
周四公布的请领失业金数据显示,3月17日止当周共有705万人领取到失业救济金,较上周减少107,760人.(完)
--编译 张明钧/程琳/兰秀娟;审校 孙茉莉
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