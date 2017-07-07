综述：美国民间雇佣步伐放慢 失业金申请人数增多

路透华盛顿7月6日 - 美国民间雇主6月雇佣劳动者的数量少于预期，同时上周申请失业金的人数连续第三周增加，显示随着劳动力市场接近充分就业，岗位增长的动能有一定减弱。

这些迹象在周四公布的另一份报告中也很明显；该报告表明，6月服务业继续保持良性扩张，但雇佣增长的速度有所放慢。

就业增长趋于平淡，可能反映出在失业率处于16年低点的情况下，雇主难以找到合适的劳动者。即便如此，劳动力市场仍保持强劲，这种吃紧状态可能让美国联邦储备委员会(美联储)能够在今年稍晚继续升息。

“我们认为，雇佣放缓是招聘困难所致，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding说。“企业仍然很不愿意裁员，这依然暗示劳动力市场紧绷。”

民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示，美国6月民营雇主新增15.8万个就业岗位，低于5月的23万个，也低于分析师所预计的18.5万个。

美国劳工部周五将公布非农就业报告。

虽然ADP的数据与官方非农报告数据之间时有落差，但其所显示的6月就业岗位增幅温和，加上一周初请失业金人数略增、服务业聘雇活动降温，均指向政府即将公布的6月非农就业报告有下行风险。

根据路透调查，分析师预计6月非农就业岗位料增加17.9万个，5月时为增加13.8万个。6月失业率料仍为4.3%。

ADP数据公布后，美元指数下滑，美债价格下跌，美股走低。

另外，劳工部报告显示，截至7月1日为止的一周初请失业金人数增加4,000人至24.8万人，为连续第三周增加。

**劳动市场紧俏**

上周请领失业金人数上升，可能反映了汽车厂商为了夏季更新设备而关闭组装厂。上周初请失金人数已连续122周低于30万人，这是判断劳动市场健康与否的重要分水岭。

122周也是1970年来最长连续纪录，且当年劳动市场规模较小。失业率位于16年低点，表明劳动市场接近充分就业。

汽车生产中心--密西根州，上周未经调整的请领失业金人数增加1,159人。汽车厂商通常会在每年7月初关闭组装厂以更换设备，而这多半会推高请领失业金人数。

请领失业金人数可能仍会保持高位，因通用汽车(GM.N)等公司延长夏季关厂以应对销售放缓。销售放缓会导致库存升高。

主要汽车厂商周一公布6月美国新车销量连续第四个月下滑。即使在夏季关厂前，汽车厂商已在解雇员工以因应需求走软。

巴克莱驻纽约首席分析师Michael Gapen表示，“随着复苏有所进展，汽车的积压需求可能已经被满足，偏高的现有库存和疲软需求或将导致一些汽车厂商的关厂时间比正常情况多一至两周。”

此外，美国供应管理协会(ISM)公布，6月美国非制造业指数上升0.5点至57.4。数据若高于50则表明服务业扩张。报告还显示，非制造业新订单增加，但就业增长放缓。

建筑业称就业市场持续“受抑”，大多数地区的失业率较低“使得建筑供应链的各环节都很难招到人。”

周四公布的另一份报告也显示出服务业的力道。美国6月IHS Markit服务业采购经理人指数(PMI)终值从5月终值53.6升至54.2，标志着服务业活动连续第三个月加快增长。

商务部公布的报告显示，美国5月贸易逆差收窄2.3%至465亿美元。

经通胀调整后，贸易逆差从4月的638亿美元收窄至628亿美元。5月实质商品出口增至纪录高位，受益于石油出口创纪录。

不过，4月和5月的实质贸易逆差均值为633亿美元，高于第一季均值622亿美元。这表明贸易将给第二季国内生产总值(GDP)造成拖累，此前曾为第一季1.4%的经济增长率做出0.23个百分点的贡献。

亚特兰大联储将第二季GDP增长预估从之前的3.0%下调至2.7%。

美国贸易收支图表：tmsnrt.rs/2oXvuHR

贸易收支互动图：tmsnrt.rs/2fuSPiB

一周初请失业金人数和一周初请失业金人数四周均值互动图：tmsnrt.rs/2gbkbf2

美国初请失业金及非农就业岗位图表：tmsnrt.rs/2p7dFGi

美国和全球服务业PMI及美国服务业贸易收支图表：tmsnrt.rs/2uvEI1R (完)