美国数据显示就业市场继续改善

2013年1月10日，纽约一个招聘会上一位求职者在看手机。 REUTERS/Lucas Jackson

* 上周初请失业金人数增加16,000人

* 初请失业金数据可能受到季节性因素的影响

* 仍表明就业市场复苏

* 进出口物价连续第四个月下滑

路透华盛顿7月11日 - 美国上周初请失业金人数上升，但总体水平仍表明就业市场在继续改善。

周四公布的其他数据显示，美国6月进出口物价连续第四个月下降，因全球经济增长降温。

劳工部公布，美国一周经季节调整初请失业金人数增加16,000人至36万人。

分析师原预期会小幅下降。不过该数据可能受到季节性因素的影响。

7月初经季节调整的初请失业金人数据可能会令劳工部日子不好过，许多工厂夏季因更新设备关闭，但闭厂计划每年都不一样。

“未来几周初请失业金人数会比较高，”Pantheon Macroeconomics分析师Ian Shepherdson说。

初请失业金四周移动均值温和增加6,000人，至35.175万人。

就算有所上升，但裁员人数仍处在去年范围内，符合失业率持续下降的走势。失业率从2012年6月以来已经下降了逾0.5个百分点。

与此同时，经济产出数据显示成长更形乏力。第一季经济成长环比年率为1.8%，许多分析师认为一波联邦预算削减措施，可能会令第二季经济增速降到第一季的一半。

美银美林分析师Joshua Dennerlein称，若7月请领失业金人数持续上升，或暗示当月雇请放缓。

Dennerlein表示，“就业市场一直不错，但增长放缓了，所以就业市场终将和经济成长回到同一方向。”

上周劳工部称，美国6月非农就业岗位增加19.5万个，强于分析师预期。

投资者似乎并未受到数据影响。美国股市和债市上涨，前日美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克指出,联储缩减刺激举措不大可能早于预期。

劳工部的另一份报告显示，美国6月出口物价较前月下降0.1%，符合路透调查的预估中值。

出口物价下降可能反映了全球需求的疲弱，欧洲债务危机和中国成长放慢已损及全球需求。

上月进口物价下滑0.2%，因燃料以外的其他进口成本再度下降，惟石油价格上升0.2%。路透调查中受访经济学家原本预期上月总体进口物价为持平。

进出口物价自3月以来每月均下降，为2008年全球陷入金融危机以来连续下跌最长时间。

上月进口汽车及其它消费品的价格下降，或对一些美国消费者有利。

但一些经济学家担心需求疲弱可能提高通缩风险，通缩会引起物价和薪资呈螺旋式下跌，让央行难以招架。

道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示，低通胀率将会是美联储维持低利率的因素之一。(完)

(编译 郑茵/梁睿雪/张荻 审校 张明钧/李爽)

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