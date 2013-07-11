美国数据显示就业市场继续改善

焦点：日本央行乐观评价国内经济 尽管特朗普不确定性令人担忧
路透东京4月10日 - 日本央行对国内各地区经济的评估为近十年来最为乐观，尽管部分企业警告称，有关美国总统特朗普贸易政策的不确定性可能影响资本支出计划。
* 上周初请失业金人数增加16,000人
* 初请失业金数据可能受到季节性因素的影响
* 仍表明就业市场复苏
* 进出口物价连续第四个月下滑
路透华盛顿7月11日 - 美国上周初请失业金人数上升，但总体水平仍表明就业市场在继续改善。
周四公布的其他数据显示，美国6月进出口物价连续第四个月下降，因全球经济增长降温。
劳工部公布，美国一周经季节调整初请失业金人数增加16,000人至36万人。
分析师原预期会小幅下降。不过该数据可能受到季节性因素的影响。
7月初经季节调整的初请失业金人数据可能会令劳工部日子不好过，许多工厂夏季因更新设备关闭，但闭厂计划每年都不一样。
“未来几周初请失业金人数会比较高，”Pantheon Macroeconomics分析师Ian Shepherdson说。
初请失业金四周移动均值温和增加6,000人，至35.175万人。
就算有所上升，但裁员人数仍处在去年范围内，符合失业率持续下降的走势。失业率从2012年6月以来已经下降了逾0.5个百分点。
与此同时，经济产出数据显示成长更形乏力。第一季经济成长环比年率为1.8%，许多分析师认为一波联邦预算削减措施，可能会令第二季经济增速降到第一季的一半。
美银美林分析师Joshua Dennerlein称，若7月请领失业金人数持续上升，或暗示当月雇请放缓。
Dennerlein表示，“就业市场一直不错，但增长放缓了，所以就业市场终将和经济成长回到同一方向。”
上周劳工部称，美国6月非农就业岗位增加19.5万个，强于分析师预期。
投资者似乎并未受到数据影响。美国股市和债市上涨，前日美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克指出,联储缩减刺激举措不大可能早于预期。
劳工部的另一份报告显示，美国6月出口物价较前月下降0.1%，符合路透调查的预估中值。
出口物价下降可能反映了全球需求的疲弱，欧洲债务危机和中国成长放慢已损及全球需求。
上月进口物价下滑0.2%，因燃料以外的其他进口成本再度下降，惟石油价格上升0.2%。路透调查中受访经济学家原本预期上月总体进口物价为持平。
进出口物价自3月以来每月均下降，为2008年全球陷入金融危机以来连续下跌最长时间。
上月进口汽车及其它消费品的价格下降，或对一些美国消费者有利。
但一些经济学家担心需求疲弱可能提高通缩风险，通缩会引起物价和薪资呈螺旋式下跌，让央行难以招架。
道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示，低通胀率将会是美联储维持低利率的因素之一。(完)
(编译 郑茵/梁睿雪/张荻 审校 张明钧/李爽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月10日 - 日本央行对国内各地区经济的评估为近十年来最为乐观，尽管部分企业警告称，有关美国总统特朗普贸易政策的不确定性可能影响资本支出计划。
路透华盛顿4月10日 - 特朗普政府的一位官员对路透表示，总统特朗普正在考虑签发一项启动贸易调查的行政令，这或将导致对某些产品类别追加关税。
路透4月10日 - 中国大陆两家重要企业的财务问题恶化，让全球贷款机构惊吓不已，长期以来对内地民营企业公司治理的忧虑又重新燃起。