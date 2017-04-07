焦点：美国初请失业金人数创近两年来最大降幅 就业市场持续收紧

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透华盛顿4月6日 - 上周美国初请失业金人数创近两年来最大降幅，表明劳动力市场进一步收紧。
美国劳工部周四公布，截止4月1日当周经季节调整初请失业金人数减少2.5万人，至23.4万人。这是截止2015年4月25日当周以来最大降幅，亦扭转了初请失业金人数近期攀升至三个月高位的势头。
“初请失业金人数减少，表明经济继续改善，这是一个重要消息，长期扩张持续下去最终料将在某个地方呈现疲态，因为持续时间太长了.”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)称。
初请失业金人数现已连续第109周低于30万人这个关乎劳动力市场健康与否的门槛，为1970年以来保持时间最长记录，当时劳动力市场的规模要比现在小。目前的劳动力市场接近充分就业。
分析师此前预测，上周初请失业金人数降至25万人，初请失业金人数四周均值减少4,500人至25万人。
美元兑一篮子货币几无变动，美国公债价格鲜有变动，美股则小幅上涨。
上周初请失业金数据与将于周五发布的3月就业报告没有关系。初请失业金数据在为3月非农就业报告进行调查的一周中增长，暗示就业岗位增长在连续两个月超过23万人后放缓。
“初请失业金数据显示就业市场形势依然不错，但为3月就业报告提供参考一周的表现似乎疲弱，”摩根大通分析师Daniel Silver称。
就业咨询机构Challenger, Gray & Christmas周四报告称，美国企业在3月宣布裁员43,310人，较2月增加17%。被裁撤的岗位主要集中在零售、电信和教育行业。
周三发布的调查显示，一项衡量服务业就业的指标下滑，但仍保持在与就业增长表现相符的水平。而另一份报告显示，美国3月民间就业岗位大增26.3万个。
根据路透对分析师的调查，3月非农就业岗位料增加18万个，低于2月增加的23.5万个。3月失业率料持稳于4.7%。
周四的初请失业金报告还显示，3月25日当周续领失业金人数减少2.4万人，至203万人。续领失业金人数四周均值减少7,750人，至202万人的2000年以来低点。
美国初请失业金人数互动图表：tmsnrt.rs/2gbkbf2
美国初请失业金人数与非农就业岗位图表：tmsnrt.rs/2p7dFGi
(完)
(编译 许娜/侯雪苹/徐文焰；审校 郑茵/白云/张荻)
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