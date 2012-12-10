美国11月失业率下降突显美联储政策门槛措施存疑

记者 Alister Bull/Ann Saphir; 编译 艾茂林/梁睿雪

路透12月7日电---周五公布的美国11月失业率下降,背後的原因却是大家不愿意看到的就业参与率下滑.这提醒美国联邦储备委员会(美联储,FED),采用数字门槛来指导未来升息预期的做法面临挑战.

美联储定於下周召开政策会议.其目前承诺至少在2015年中以前都将维持近零利率,但也正在讨论以失业率和通胀率门槛来取代这种承诺有哪些优点.

不过一些联储官员已提出警告,称失业率可能会因"错误"原因而下降.这在上月数据中得到了证明,11月失业率降至7.7%,原因是成千上万的人停止寻找工作,导致就业参与率减至63.6%.

虽然上月失业率降到四年最低,但背後的原因却强化了这样一种看法,那就是就业市场状况维持疲软,远未达到美联储加息之前希望看到的"大幅改善".

分析师们认为,联储来不及在12月11-12日的政策会议召开前就政策门槛取得共识.他们预计会上很可能将宣布新的购债决议.

但分析师认为联储官员将在闭门会议上对政策门槛进行讨论,官员们希望沟通策略彻底变革,从而对未来数年联储实施货币政策的方式产生深刻影响.

"我认为这样做也能达到目的,但只会让事情变得更难,"野村的Lewis Alexander说.

**工作进展中**

美联储主席贝南克近期强调,相比目前采纳的日期承诺,他对政策门槛的很多方面比较欣赏.副主席叶伦则表示她强烈支持采取这一步.

芝加哥联储总裁埃文斯提出的一个建议是,在通胀率低於2.5%的前提下一直维持低利率,直到业率降至6.5%.物价稳定和低失业是联储的双重职责.

埃文斯甚至一度建议将7.5%作为门槛.如果采取这个门槛,那麽上周五的数据可能预示政策即将收紧.

但美联储10月会议记录表示,虽然"许多"决策者认为设定门槛有助於美联储传达政策意向,但这个举措仍处於进展中.

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德曾明确指出,就业参与率的波动可能会导致失业率变化,但其实这一变化本不应该指明美联储政策需要改变.布拉德明年在政策委员会上拥有投票权.

"我认为将货币政策与失业率明确挂钩的作法是个错误.作为变量,失业率的变动通常很频繁,"他10月在孟菲斯发表演讲後向记者表示."导致失业率下跌的因素并非是我们想要的...失业率如此下降不会令人感到特别高兴."

美联储内提倡使用门槛的委员很清楚这一漏洞,也已经开始寻找办法解决这个问题.

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就曾多次表示,就算美联储设定了一个特定的失业率门槛,失业率下降也并非是美联储需要考量的唯一因素.

埃文斯表示,他也希望看到GDP增速高於趋势水平,且就业岗位增幅至少六个月不低於20万个.以此为准,11月报告不达标,该月新增就业岗位仅为14.6万个,且前两个月的新增岗位总量也被下修,彰显出劳工市场仍旧低迷.

此外从长远来看,如果经济基础体质确实得以改善,随着那些曾对找工作感到气馁的人群重返劳工市场并找到新工作,就业参与率应会出现攀升.

"如果你认为就业参与率的跌势是周期性的,那麽随着经济回暖,参与率应该会逆转跌势.因此长期来看(就业参与率的波动性)将一目了然,"摩根大通的Michael Feroli说.(完)

--编译 艾茂林/梁睿雪;审校 侯向明/王洋

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。