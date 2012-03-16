美国劳工市场和制造业数据向好

* 一周初请失业金人数下降1.4万人,回到四年低点

* 生产者物价创五个月来最大增幅

* 核心生产者物价上涨温和

* 东北部工厂活动在3月进一步扩张

路透华盛顿/纽约3月15日电---美国经济成长显示出更加稳固的迹象,上周初请失业金人数降至四年低点,东北部地区制造业活动也在本月加快.

但周四公布的数据中油价上涨影响也开始显现.2月生产者物价录得五个月来最大涨幅,纽约州制造业者亦报告3月投入物价激升.

石油和汽油价格近期的涨势已让人担心,成本上升可能开始给企业和消费者带来压力,并削弱经济的复苏.

不过上月生产者物价指数的升幅仍不及分析师原本预期,且基础通胀压力受控.

周四公布的初请失业金人数进一步证明,就业市场正在改善.此前2月失业率已降至8.3%的三年低点.

"这表明这波复苏正稳稳地步入轨道,"佛罗里达州Raymond James首席分析师Scott Brown指出.

美国联邦储备委员会(FED)本周稍早承认近期就业市场改善,但仍担忧失业率居高不下.美联储还重申预料在2014年底前维持利率在超低水平,以提振美国经济.

美国劳工部周四公布,3月10日当周初请失业金人数为35.1万人,比前一周减少1.4万,令初请失业金人数回落至2月触及的四年低位.

美国初请失业金人数四周均值为35.575万人,与前一周持平.

就业市场转强的基调得到制造业调查的印证,後者显示3月制造业增聘人手.

美国纽约联邦储备银行公布,3月制造业指数升至正20.21,为2010年6月以来最高水平,2月数据修正为19.53.

但分项数据好坏参半,新订单下滑,投入物价录得六年半以来的最大月度涨幅.

这与美国大西洋沿岸中部地区制造业数据形成鲜明对比,该地区3月制造业投入物价较上月涨幅放缓.美国费城联邦储备银行周四公布,大西洋沿岸中部地区3月制造业活动指数升至12.5, 2月为10.2.

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**就业市场出现希望**

周四公布的数据再度表明,经济形势仍然保持良好,尽管这一季度成长步伐预计赶不上去年第四季3%的环比年率.

新公布的数据提振美股在午後交易中上扬,标准普尔500指数.SPX四年来首次越过1,400点大关,尾盘收报1,402.60点,上涨0.6%.

经济分析师试图厘清异常温暖的冬季究竟对近期一系列的正面数据有多大贡献.若春季出现平淡的迹象,则意味着经济活动并不像看起来那样强劲,且只是提前发生.

"我们认为春季将是一个重要的考验,不仅对就业数据,对於许多经济指标均是如此."瑞士信贷美国经济研究主管Dana Saporta在报告中写到.

"如果一连几个月数据都没有变弱,那就表明经济成长的根基更为牢固,(量化宽松政策)或美联储其它刺激举措出台的可能性将明显降低."

自2月中以来,初请失业金人数一直处在窄幅区间内,这对就业市场而言是个颇有希望的迹象.劳动市场已经连续三个月就业岗位增长超过20万个.

在另一份报告中,劳工部公布上月经季节调整後生产者物价指数上涨0.4%,增幅大於1月时的0.1%,但低於市场预估的增长0.5%.

扣除食品和能源成本的批发价格上涨0.2%,较1月的增长0.4%有所放缓.这虽符合分析师的预期,但核心PPI已连续第三个月上升.

能源价格在1月下跌0.5%後,2月上涨1.3%,拉高整体PPI.食品价格下滑0.1%,1月为下降0.3%.

美联储周二表示,近期原油和汽油价格大幅上涨仅会短暂推高通胀.

楼市的数据显示,美国房屋止赎数量开始有松动的迹象,但步伐较小.

RealtyTrac数据显示,美国2月接到房贷违约通知的业主较前月增多1%,但止赎案件则较前月减少2%.

CoreLogic(CLGX.N)报告称,1月了结的止赎案高过前月,但数量仍然低於上年同期水平.

止赎案件数量是困扰楼市的主要问题.清除止赎造成的余屋将对房价构成下行压力,但最终会为一个更为健康的市场奠定基础.(完)

--编译 肖群英/郑茵/张荻;审校 张明钧/王丽鑫

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