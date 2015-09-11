（更正）综述：美国一周初请失业金人数下降 进口物价继续走低

图为美国加州Carson，一名男子经过退伍军人招聘会上的一个展位。 REUTERS/LUCY NICHOLSON

(更正：因译文有误，内文小标上面第二段改为“通胀下降的脉动”，非“通缩脉动”)

路透华盛顿9月10日 - 美国就业市场增长势头在9月初似乎有所加快，因为一周初请失业金人数下降；不过通胀压力较弱可能令美国联邦储备理事会(美联储/FED)在是否升息的问题上难以下定决心。

美国劳工部周四公布，9月5日止当周经季节调整的初请失业金人数减少6,000人，至27.5万人，连续第27周低于30万人关口；这种情况通常伴随着就业市场的走强。

初请失业金人数四周均值微增500人，至27.575万人。

“初请和续领失业金人数持续较低，暗示就业市场依然保持强健，我们找不到什么理由预期就业市场动能在短期内出现重大变化，”巴克莱分析师Jesse Hurwitz表示。

劳工部的另一份报告显示，美国8月进口物价较前月下降1.8%，受石油和一系列商品的成本下降影响；7月进口物价下降0.9%。

8月进口物价降幅创七个月以来的最高水平，表明强势美元和全球需求疲软，继续给进口物价带来下行压力。进口物价在过去14个月中有12月是下降的。

8月进口物价较上年同期下降11.4%，为2009年9月以来的最大降幅。

在就业市场趋紧和经济增长增强之际，通胀率极低对美国联邦公开市场委员会(FOMC)构成挑战。FOMC将在9月16-17日召开政策会议。

经历了全球金融市场近来的动荡，经济学家对于美联储是否会在这次会议上升息看法不一。本轮市场波动是由对中国和其他主要新兴市场增长放缓的担忧所引发。

美联储已将近10年没有升息。

“在美联储盘算着升息的时候，这项报告的疲弱基调应会提醒美联储，即通胀下降的脉动又再次出现，”道明证券副首席分析师Millan Mulraine。

市场反应方面，美国股市大致持平，长天期美国公债价格上涨。美元指数小幅下滑。

**就业市场稳健**

就业市场正迅速趋于紧俏。职位空缺达到纪录高位，过去三个月中，每月平均增加22.1万个工作岗位，远超过赶上人口增长所必须的数量。

失业率在七年半低点5.1%，处于大多数美联储官员认为的与偏低但稳定的通胀率相衬的区间之内。这可能提振薪资回升将帮助通胀升向美联储2%目标的预期。

目前通胀正呈走低之势。上月进口石油价格暴跌14.2%，为1月以来最大跌幅，此前7月已跌5.9%。

8月扣除石油的进口物价下滑0.4%，为连续第八个月下跌。

这可能反映了自2014年6月以来，美元兑美主要贸易伙伴货币升值17.5%的影响。上月进口食品价格温和上涨，资本财以及汽车价格下跌。

第三份来自商务部的报告显示，7月趸售库存为将近两年来首次下降，这是企业开始削减巨大商品库存的初步信号，由此可能拉低今年下半年的生产。

美国进口物价/石油图表：(link.reuters.com/puk86v)(完)

(编译 徐文焰/汪红英/李婷仪/郑茵 审校 龚芳/张荻)

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