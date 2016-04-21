综述：美国上周初请失业金人数降至42年半低位 就业市场强势依旧

焦点：英国首相特雷莎·梅定下“硬脱欧”基调 将彻底退出单一市场
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透华盛顿4月21日 - 美国上周初请失业金人数意外下降，触及1973年来最低水准，暗示第一季美国经济增长大幅放缓只是暂时现象。
尽管周四公布的另一份报告显示，大西洋中部地区制造业活动温和下降，但制造商对未来六个月企业前景仍颇有信心。这份报告，加上就业市场荣景，预示着美国第二季经济成长加速。
“就业市场继续改善。如果第一季GDP明显放缓确实是成长趋势发生突变，那么现在我们应该能从初请失业金人数中看到一些端倪，”High Frequency Economics首席美国经济学家Jim O'Sullivan说。
劳工部周四称，截至4月16日当周，初请失业金人数减少6,000人，经季节调整后为24.7万人，此为1973年11月以来最低读数。分析师原本预计最近一周初请失业金人数上升至26.3万人。
初请失业金人口连续第59周处于就业市场荣枯分水岭30万之下，持续时间为1973年以来最长。尽管有迹象显示美国第一季经济增长放缓，就业市场仍保持强劲。
美元上涨和全球需求疲弱重创美国出口，并进而拖累美国经济疲弱表现。低油价也成为了经济成长的掣肘，因其削弱了油企获利，并迫使它们削减资本项目支出。
美国第一季经济增长年率目前预计低至0.2%，去年第四季为增长1.4%。
**就业市场不断增强**
在低增长和低通胀环境下，就业市场强劲可能不足以使美国联邦储备委员会(美联储/FED)改变逐步加息的节奏。
美联储在12月进行了近十年来首次加息，决策者近期暗示今年只会加息两次。
美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，4月制造业指数为-1.6，3月为12.4。不过，反映未来制造业活动的指标继续改善，对订单、出货和制造业岗位增长的预期上升。
美元兑一篮子主要货币小幅上升，美国公债价格下跌，美股几无变动。
上周初请失业金人数四周均值减少4,500人，至26.05万人。该数据被认为可以更好地反映就业市场趋势，因去除了周与周之间的波动。
上周在4月非农就业报告调查覆盖的时间范围内。在3月和4月非农就业报告调查期之间，初请失业金人口四周均值仅增加1,000人，暗示4月非农就业岗位将大幅增长。3月非农就业岗位增加21.5万个。
“就业市场持续强劲，支持我们对第二季消费者支出增长温和反弹的预期，同时也暗示薪资和通胀压力将继续增加，”摩根大通分析师Jesse Edgerton表示。
报告还显示，截至4月9日该周，续领失业金人数减少3.9万人，至214万人，为2000年11月来最低水准。续领失业金人数四周均值也触及2000年11月来最低。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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