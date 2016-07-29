综述：美国一周初请失业金人数增幅超预估 但就业市场仍强劲

投资焦点：随着通胀回升 投资者关注焦点转向企业利润率
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
路透华盛顿7月28日 - 美国上周初请失业金人数增幅超过预期，但基本趋势仍显示就业市场保持强劲。
劳工部数据显示，7月23日止当周美国经季调的初请失业金人数增加14,000人至266,000人。低于30万人就表明就业市场强劲，已经连续72周低于该门槛，为1973年以来最长。
路透调查分析师原本预计上周初请失业金人数增至260,000人。前一周的初请失业金人数下修1,000人。
数据公布后，美国公债价格几无变化。美国股指期货下跌，美元指数.DXY走软。
每年这个时候汽车制造商通常暂停装配线以更新设备，初请失业金人数通常波动都较大。不过有些厂商通常保持生产业务持续运转，这可能影响政府用来剔除数据季节性波动的模型。
劳工部分析师称，上周的数据没有特殊影响因素，只有夏威夷和波多黎各的初请失业金人数是估值。
四周均值下降1,000人至256,500人，为4月以来最低。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三称就业市场“增强”，非农就业岗位等就业市场指标说明，“近几个月劳动力利用率提高”。美联储维持利率不变，担心通胀持续偏低。
美国6月增加28.7万个就业岗位，为今年以来最大增幅。就业市场强劲正激励消费者支出，从而又刺激了经济增长加快脚步。
根据路透对分析师的调查，政府周五料公布第二季国内生产总值(GDP)环比年率初估为增长2.6%，1-3月为增长1.1%。
周四的请领失业金报告显示，7月16日止当周续领失业金人数增加7,000人至214万。续领失业金人数四周均值减少7,000人至214万，为2000年11月以来最低。
续领失业金人数报告涵盖7月失业率的调查周。续领失业金人数四周均值在6月和7月调查期之间下降9,750人。
这份报告再加上周二调查显示家庭对就业市场状况的看法改善，暗示失业率在6月上升0.2个百分点至4.9%后本月可能下降。
美国请领失业金人数图表
美国请领失业金人数/就业人口图表
(完)
(编译 李爽/王丽鑫/张若琪 审校 张涛)
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