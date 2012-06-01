美国初请失业金人数增加 劳动市场复苏失去动力

调查：日央行进一步刺激的前景减弱 市场对下个政策动向看法分歧
路透东京2月21日 - 一项路透调查显示，日本采取更多货币刺激的可能性在减低，分析师对日本央行的下个政策行动看法大致分歧，最新的调查暗示市场对央行宽松周期的预期可能到了转折点。
* 5月民间就业人数增加13.3万人--ADP
* 上周初请失业金人数增加1万人
* 5月中西部企业活动放缓
* 第一季GDP环比年率下修为增长1.9%
路透华盛顿5月31日电---5月民间就业成长仅稍稍加速,且上周初请失业金人数增加,表明美国劳动市场在年初有强劲表现後,如今复苏陷入迟滞.
周四其他数据显示,本月中西部工厂活动明显放缓,第一季经济成长修正值则略低於初估.
分析师表示,报告反应出企业的不安,因欧元区债务危机升级及中国经济放缓下,全球经济前景充满不确定性.
"经济增速乏力,加上就业市场显示聘雇脚步迟疑的迹象.有太多让人担心的地方,"IHS Global Insight分析师Paul Edelstein表示.
民间就业服务机构ADP表示,5月民间就业人数增加13.3万人,仅略高於4月的增加11.3万人,且低於分析师预期的增加14.8万人.
备受关注的5月政府就业报告将於周五公布,预计显示非农就业岗位增加15万个,高於4月时的11.5万个.
一般认为最近就业市场降温是冬季强劲增长的结果.冬季天气异常温暖刺激了经济活动及就业.但分析师开始担忧,欧洲问题和美国财政前景不确定性现在开始削弱美国复苏势头.
劳工部公布报告显示,美国最近一周初请失业金人数经季节调整後增加1万人,至38.3万人.
就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业5月计划裁员人数升至八个月高位,此前计算机制造商惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)表示,计划裁减约8%的员工.
预测公司Macroeconomic Advisers的董事长Joel Prakken表示,过去两个月的民间就业增长疲弱,至少部分反映了异常天气因素的影响,但也发出就业市场根本性疲软的警讯.Macroeconomic Advisers帮助制作ADP就业报告.
"今天的两个数据都证实了上月就业减速的情况,"他说,"虽然减速令人失望,但考虑到最近几个月宏观经济数据低迷为,基本上在预期之中."
对欧洲的持续忧虑及一系列令人失望的美国经济数据令市场承压.一周初请失业金人数在过去八周中第七周上升,使投资者在周五美国月度非农就业报告出炉前惴惴不安.
道琼工业指数.DJI收跌26.41点,或0.21%,至12,393.45点;标准普尔500指数.SPX收低2.99点,或0.23%,至1,310.33点.Nasdaq综合股价指数.IXIC回落10.02点,或0.35%,至2,827.34点.
美国公债价格受避险买盘提振上涨,10年期公债收益率降至纪录低位.美元指数变动不大.
其他数据方面,美国商务部周四公布,美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长1.9%,前值为增长2.2%.美国供应管理协会(ISM)公布,美国5月芝加哥采购经理人指数(PMI)降至2009年9月以来最低水准.(完)
--编译/审校 孙茉莉/张涛
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