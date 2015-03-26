综述：美国请领失业金人数下降且服务业活动加快 表明经济将反弹

图为美国马萨诸塞州的一场招聘会。 REUTERS/Brian Snyder

路透华盛顿3月26日 - 上周美国初请失业金人数降幅超出预期，3月服务业活动则达到六个月最高水平，凸显出尽管近期增长趋弱，经济基本面仍稳健。

冬季恶劣天气、繁忙的西海岸港口现已解决的劳资纠纷、全球需求低迷以及美元走强等因素，在第一季初期抑制了经济增长。

然而周四发布的乐观数据暗示，增长放缓只是暂时情况。

“好消息是，初请失业金人数和服务业数据说明，经济在第二季到来前已经获得了一些动能，”穆迪资深分析师Ryan Sweet表示。

劳工部公布，经季节调整后3月21日止当周初请失业金人数减少9,000人至28.2万人。

这是2月中旬以来最低，且优于分析师预估的降至29万。

四周移动均值为减少7,750至29.7万人。

另一份由金融数据公司Markit编制的报告中，服务业采购经理人指数(PMI)3月初值升至58.6，为9月以来最高。2月为57.1。

该指数高于50则表示整体服务业处在扩张状态。调查中受访者表示，经济形势正在改善，新订单和未完成订单均在增加。

3月服务业就业增长创下九个月来最快速度。

美国公债价格下滑，美元指数走升，美股则下跌，此前沙特阿拉伯及其盟友对也门发动空袭。

**乐观的报告**

就业与服务业的坚稳表现，与制造业、房屋建造、消费支出和贸易数据不佳形成鲜明对比，后者说明经济出现了疲弱环节。

增长迟滞与持续低通胀可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)推迟升息至今年晚些时候。自2008年12月以来，美联储一直维持短期利率在近零水准。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，近期经济活动的沉闷表现只是暂时的，并不意味着经济经济增长放慢。

美国2月非农就业岗位增长29.5万个，连续第12个月增幅超过20万，为1994年以来的最长纪录。

周四的请领失业金报告显示，3月14日止当周的续领失业金人数减少6,000人，至242万人。

“续领失业金人数保持在较低水平，意味着就业市场趋紧的趋势未变，”RDQ Economics首席分析师John Ryding指出。

续领失业金涵盖期间与政府为计算3月失业率而展开的家庭调查时间重叠。

续领失业金人数在2月至3月间微幅增长，暗示失业率变动甚微。2月失业率降至5.5%的逾六年半低点。

美国失业率图表：link.reuters.com/dah52w (完)

(编译 徐文焰/郑茵；审校 张荻/许娜)

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