综述：美国上周初请失业金人数升至五个月高位 11月进口物价下滑

图为美国加州旧金山一场招聘会，求职者和招聘方在交谈。 REUTERS/Robert Galbraith

路透华盛顿12月10日 - 美国上周初请失业金人数升至五个月高位，但这可能并非暗示劳动市场恶化，因基本趋势仍与市场紧俏的情况相符。

周四公布的其他数据显示，油价下跌及美元升值持续抑制11月进口通胀压力。这些报告并未改变美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周三将进行近10年来首次升息的看法。

“随着时序接近年底，受到假期前后的季节性调整问题影响，请领失业金人数通常波动更大。这份数据传递出的信息仍是，企业裁员速度非常低，”RDQ Economics首席分析师John Ryding指出。

劳工部称，12月5日止当周经季节调整的初请失业金人数增加1.3万人，至28.2万人，为7月初以来最高。四周移动均值仅上升1,500人，至270,750人。

初请失业金人数已经连续40周低于30万人关口，为1970年代初期以来的最长时期。30万人被视为说明就业市场健康发展。随着美国接近充分就业，初请失业金人数很可能难以再继续下降。

尽管消费者支出和楼市活动放缓，但就业市场依然强韧。

**进口物价通胀低迷**

美国金融市场对数据无动于衷。劳工部发布的另一份报告显示，11月进口物价较前月下降0.4%，10月下滑0.3%。在过去17个月中，进口物价有15个月下滑。11月进口物价较上年同期下降9.4%。

美元走强与油价大跌抑制通胀，令其远低于美联储设定的2%目标。

但有人寄望就业市场紧俏将刺激薪资增长加速，并逐步推动通胀率升向目标。政府上周公布，11月非农就业岗位增加21.1万个，失业率维持在七年半低点5.0%。

上月进口汽油价格下降2.5%，10月时上升0.4%。随着最近油价跌至七年低点，进口物价可能进一步走软。

“我们认为，随着之前美元升值效应继续影响物价，中期来看进口物价将进一步下降，”巴克莱分析师Rob Martin表示。“许多新兴市场目前经济疲弱，再加上最近商品价格进一步下跌，可能在一段时间内让来自新兴市场的进口物价持续跌势。”

自2014年6月以来，美元兑美国主要贸易伙伴国货币涨18%，使得进口商品价格下降。自中国进口商品价格上月下降0.3%，较上年同期下降1.5%，为2010年1月以来最大同比降幅。

上月扣除汽油的进口物价下降0.3%，10月为下降0.4%。进口食品价格连降三月。

该报告还显示，上月出口物价下降0.6%，10月时下滑0.2%。11月出口物价同比锐减6.3%。

请领失业金图表：link.reuters.com/dah52w

请领失业金和非农就业报告图表：link.reuters.com/juw75w

进口物价和油价图表：link.reuters.com/puk86v

美国联邦预算图表：link.reuters.com/byk62w

美联储资产负债表：link.reuters.com/van33v

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