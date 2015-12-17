综述：美国初请失业金人口减少 经常帐赤字扩大

路透华盛顿12月17日 - 美国上周初请失业金人口从五个月高位回落，表明就业市场继续改善，可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在明年进一步加息。

美国劳工部周四报告，截至12月12日当周，美国初请失业金人口减少1.1万，经季节性调整后为27.1万，之前一周的数据没有修正。

这是初请失业金人口连续第41周保持在反应就业市场状况强劲与否的分水岭30万之下，为1970年代初以来持续时间最长的势头。

“就业市场状况继续保持紧蹙，劳动力需求强劲，很多行业出现了某些岗位供应短缺的情况。美联储已经实现了双政策目标之一就业目标，这也是促使美联储昨日升息的原因所在，”MUFG Union Bank的首席金融经济学家Chris Rupkey表示。

美联储周三升息25个基点，至0.25-0.5%，为近10年来首次。

美联储在政策声明中称，自年初以来，就业市场“进一步改善”，“就业市场资源闲置”明显减少。

数据公布后，美国股市下滑，美国公债价格上扬，美元兑一篮子货币大涨。

尽管初请失业金人口数据通常在假日季有较大的波动，但总体趋势仍直指就业市场状况不断好转。初请失业金人口四周均值减少250人，至27.05万。市场认为四周均值消除了周与周之间的波动性，能更准确地反应就业市场趋势。

上周请领失业金数据所覆盖的时间与12月非农就业报告信息收集的时间重合。在11月和12月就业报告信息收集期之间的四周均值减少500人，暗示12月就业岗位增长仍十分强劲。11月非农就业岗位增长21.1万。

随着就业市场接近充分就业水平，初请失业金人口进一步减少的空间可能有限。

数据还是显示，截至12月5日当周，续请失业金人口减少7,000人，至224万，四周移动均值增加1.625万，至220万。

**经常帐赤字增加**

另外，商务部公布的数据显示，第三季经常帐赤字急增，因美元走强重压出口和跨国企业的获利。

第三季经常帐赤字急增11.7%，至1,241亿美元，为2008年第四季以来最高水平。

第三季经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的2.7%，为2012年第二季以来最高。第二季为2.5%。

过去18个月，美元兑美国主要贸易伙伴国的货币上扬19.2%，重压宝洁(宝碱)(PG.N)和强生(JNJ.N)等跨国企业的获利。

第三季美国企业的分支的直接投资收入从1,080亿美元降至1,053亿美元。商品出口下降1.2%，至3,799亿美元。(完)