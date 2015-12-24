美国一周初请失业金人数接近42年低点 就业市场继续收紧

路透华盛顿12月24日 - 美国上周申请失业救济的人数降幅超过预期，接近42年低点；就业市场继续收紧对经济带来推动。

劳工部周四公布的数据显示，经季节调整后12月19日止当周初请失业金人数下降5,000人至26.7万人，距离1973年底以来低点不远。

此前路透调查中经济分析师的预估为27万人。一周初请失业金人数低于30万人，是表明就业市场活跃的一个门槛指标。该数据目前已连续42周低于该水准，为1970年代初以来持续时间最长。

然而，上周人数下降，部分原因可能是假日期间对数字进行调整存在困难。

不过，就业市场强势仍在帮助支持消费者的支出，在美元升值、全球经济成长放缓、能源企业削减支出以及库存规模居高不下的不利环境下，给美国经济带来支撑。

上周初请失业金人数四周均值增加1,750人至27.25万人。

较长期美国公债价格在该数据公布后上升，而美元则缩减部分跌幅。美国股指期货略微走升。

劳工部一名分析师称，不存在影响数据的特殊因素。

初请失业金报告显示，12月12日当周续请失业金人数减少4.7万人，至220万人。续请失业金人数四周均值则增加1万人至221万人。

续请失业金数据涵盖期间与政府为计算12月失业率进行家庭访查的时间重叠。11月至12月调查期间的续请失业金人数增加4.225万人，暗示失业率几无变动。美国11月失业率处于5.0%的七年半低点。

这一失业率水平落在许多美联储官员认为与充分就业状况相符的区间内。今年以来失业率已下降0.7个百分点。

美国初请失业金数据图表：link.reuters.com/dah52w

美国初请失业金与非农就业数据对照图表：link.reuters.com/juw75w (完)