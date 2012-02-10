美国上周初请失业金人数下降 提升就业市场前景

焦点：中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继 更关注资金安全
路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。
* 初请失业金人数减少1.5万人
* 初请失业金人数四周均值接近四年低点
* 数据表明就业市场积聚动能
* 12月趸售(批发)库存跳升
路透华盛顿2月9日电---美国上周初请失业金人数意外下降,成为美国就业市场复苏的最新迹象.
劳工部周四公布,2月4日当周初请失业金人数减少1.5万人至35.8万人.初请失业金人数四周均值触及2008年4月以来最低,该数据是衡量趋势变动的更好指标.
初请失业金人数下滑表明就业市场正积累动能,并增加了本月就业人数再度稳固增长的机率.分析师原本预估上周初请失业金人数会增加至37万人.
"我们看到就业增长好转,经济活动一些方面出现自我维系的迹象,"Commonfund首席经济分析师Michael Strauss称.
美国1月新增就业243,000个,失业率降至三年低位8.3%,令很多华尔街经济分析师调高对经济增长的预测.
上周初请失业金人数降至接近350,000人,分析师称该水平意味着劳动力市场持续强劲.2004年至2008年间初请失业金人数多维持在该水平以下,随後经济问题加深时曾一度大幅上升.
尽管初请失业金人数相当乐观,但美股收盘仅小幅上涨,投资者对希腊达成协议获得金融救援的消息采取观望态度.
较长期公债价格下挫,美元指数基本持平.
浏览初请失业金人数图表,请点击(link.reuters.com/xuk56s).
**美联储观察**
据上月预估初值,去年第四季经济增长环比年率为增长2.8%.相比第三季的增长1.8%是一大进步,经济分析师认为多数动能将保持.
周四公布的其它数据显示,12月趸售(批发)库存上涨,暗示政府可能会上修第四季经济成长数据.
但一切还有赖於周五公布的12月贸易数据,以及下周的整体企业库存报告.
近来一系列数据喜人,令人怀疑美国联邦储备委员会(美联储)是否会开启第三轮购债计划来刺激经济复苏.
"这确实令再推货币宽松政策的可能性降低,但至少在这些水平上,我不认为会令美联储在可预期的未来改变维持利率宽松的态度,"道明证券驻纽约的资深宏观策略师Millan Mulraine表示.
"过去两个月很让人鼓舞,但对於改善劳工市场状况所需要作的工作来说,这个开头也仅是还行,"Mulraine说.
1月28日止当周续请失业金人数增加.(完)
--编译 王兴亚/王丽鑫/梁睿雪;审校 孙茉莉/程琳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。
路透北京2月21日 - 中国央行日前提高金融市场利率主动“拆杠杆”，无疑将瓦解银行利用同业业务加杠杆套利的低息环境。监管层抑制资金空转的努力已初显成效，但在监管缺位的条件下，套利空间并未完全消失、叠加普遍存在的流动性接续压力，都让银行业尤其中小机构依然热衷于通过同业“任性冲规模”。
路透上海/伦敦2月21日 - 数年以来，财大气粗的中国投资者在全球一直受到热捧，但这种局面已经结束。现在他们手中的现金正在慢慢失去魔力。