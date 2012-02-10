美国上周初请失业金人数下降 提升就业市场前景

* 初请失业金人数减少1.5万人

* 初请失业金人数四周均值接近四年低点

* 数据表明就业市场积聚动能

* 12月趸售(批发)库存跳升

路透华盛顿2月9日电---美国上周初请失业金人数意外下降,成为美国就业市场复苏的最新迹象.

劳工部周四公布,2月4日当周初请失业金人数减少1.5万人至35.8万人.初请失业金人数四周均值触及2008年4月以来最低,该数据是衡量趋势变动的更好指标.

初请失业金人数下滑表明就业市场正积累动能,并增加了本月就业人数再度稳固增长的机率.分析师原本预估上周初请失业金人数会增加至37万人.

"我们看到就业增长好转,经济活动一些方面出现自我维系的迹象,"Commonfund首席经济分析师Michael Strauss称.

美国1月新增就业243,000个,失业率降至三年低位8.3%,令很多华尔街经济分析师调高对经济增长的预测.

上周初请失业金人数降至接近350,000人,分析师称该水平意味着劳动力市场持续强劲.2004年至2008年间初请失业金人数多维持在该水平以下,随後经济问题加深时曾一度大幅上升.

尽管初请失业金人数相当乐观,但美股收盘仅小幅上涨,投资者对希腊达成协议获得金融救援的消息采取观望态度.

较长期公债价格下挫,美元指数基本持平.

浏览初请失业金人数图表,请点击(link.reuters.com/xuk56s).

**美联储观察**

据上月预估初值,去年第四季经济增长环比年率为增长2.8%.相比第三季的增长1.8%是一大进步,经济分析师认为多数动能将保持.

周四公布的其它数据显示,12月趸售(批发)库存上涨,暗示政府可能会上修第四季经济成长数据.

但一切还有赖於周五公布的12月贸易数据,以及下周的整体企业库存报告.

近来一系列数据喜人,令人怀疑美国联邦储备委员会(美联储)是否会开启第三轮购债计划来刺激经济复苏.

"这确实令再推货币宽松政策的可能性降低,但至少在这些水平上,我不认为会令美联储在可预期的未来改变维持利率宽松的态度,"道明证券驻纽约的资深宏观策略师Millan Mulraine表示.

"过去两个月很让人鼓舞,但对於改善劳工市场状况所需要作的工作来说,这个开头也仅是还行,"Mulraine说.

1月28日止当周续请失业金人数增加.(完)

--编译 王兴亚/王丽鑫/梁睿雪;审校 孙茉莉/程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。