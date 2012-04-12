美失业数据令就业市场复苏平添变数

1月19日，在纽约举办的退伍老兵招聘会上，应聘者正在与人力资源主管交谈。 REUTERS/Brendan McDermid

* 一周初请失业金人数增加1.3万

* 3月生产者物价指数持平前月

* 2月贸易逆差大幅收窄

* 贸易数据令分析师上调第一季国内生产总值预估

路透华盛顿4月12日电---美国上周初请失业金人数触及两个月高位,前一周初请失业金人数也被上修,暗示就业市场复苏稍有降温.

劳工部周四公布,美国上周初请失业金人数增加1.3万人,经季节调整後为38.0万,分析师原本预估为下滑至35.5万人.前一周的初请失业金人数也较初值上修了1万人.

尽管分析师不愿对该报告过份解读,称对於复活节前後季节性变动的调整或推高了上周数据,但他们表示这仍是令人忧虑的信号.

"这确实支持了情况开始放慢的看法."Wells Fargo Securities分析师Tim Quinlan称.

上周五的数据也显示,美国3月仅新增12万个就业岗位,创10月以来最低增幅.失业率降至三年低点8.2%,但主要是因为人们放弃寻找工作.

分析师指出,每年此时初请失业金人数通常波动性较大,因复活节放假时间有变化,学校也会放春假,让劳工部很难因季节性变化来调整数据.

在过去11个复活节假期当周之中,有九次初领失业金人数均出现上扬,在过去一年内每季首个整周也倾向於上升.

"我们同时也受到暖冬的一些影响.气候温和使得建筑工人持续受聘,这也导致季节性调整出现一些问题,"Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet表示.

"请领失业金人数增加,引起我们的注意,但接下来几周情况会更清楚.如果请领人数持续增加,就显示就业市场真的受到损害.我们目前对这份报告则抱持着存疑的态度."

被视为更能衡量劳动工市场趋势的指标--初领失业金人数四周均值则温和上扬.

**贸易逆差缩窄**

美股收高逾1%,投资者焦点放在部分欧元区政府公债收益率下滑,并寄望中国周五将公布强劲的第一季经济成长数据.

美债价格失去一些避险光环,美元全面走弱.

在劳动市场以外,美国经济也有一些好消息.

商务部报告显示,美国2月贸易逆差缩窄12.4%至460亿美元,因出口触及纪录高位.此为2009年5月以来贸易逆差最大月度降幅.

贸易逆差缩窄促使包括高盛在内的分析师调高第一季经济成长预估.现在高盛预估美国国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.5%,原先预估为成长2.3%.

第四季时GDP环比年率为成长3%.

第三份报告则显示几无通胀压力迹象.劳工部表示,美国3月生产者物价指数(PPI)较前月持平,2月时为上升0.4%.扣除波动较大的食品和能源成本的PPI则上升0.3%.

这应会令美联储可以维持利率在超低水准,而且如果就业增速完全停滞,美联储甚至会展开第三轮资产购买行动,亦即量化宽松.

纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示,美联储正在收集更多资讯,以研判上月表现疲弱的就业报告是否仅为与天气相关的回落,或者是否为复苏再度丧失动能的信号.

"上周五公布的3月非农就业报告略显疲弱,可能反映了1-2月天气温和对就业创造早些时候的正面影响,不过其他不那麽乐观的解读亦看似有理,"他说.

美国3月核心PPI增幅中的逾三分之一是由轻型卡车成本上升所贡献的.乘用车、肥皂和洗涤剂价格上涨亦推动3月核心PPI增长.

3月趸售(批发)物价较上年同期增长2.8%,为2010年6月以来的最小增幅,2月为增加3.3%.

"物价压力已经有所缓解,但并未因为欧洲衰退及中国产出增速放缓而消失,"IHS Global Insight的美国分析师Michael Montgomery表示.(完)

--编译 张若琪/龚芳/戴素萍/兰秀娟;审校 郑茵/张明钧

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