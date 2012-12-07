美国上周初请失业金人数下降

* 最近一周初请失业金人数减少25,000人

* 数据显示,就业温和增长

* 11月企业计划裁员人数连续第三个月上升

路透华盛顿12月6日电---美国上周初请失业金人数降至超级风暴桑迪(Sandy)侵袭前的区间,显示风暴影响过後,就业重现温和增长.

劳工部周四公布,12月1日止当周经季节调整後的初请失业金人数下降2.5万人至37万.此为连续第三周下降.

上周数据重新回到桑迪10月末侵袭东海岸前的区间36-37万人.分析师本来预估上周初请失业金人数降至38万.

摩根大通分析师Daniel Silver表示,"这表明风暴对就业市场造成了短暂的干扰,但最近几个月市场的整体强势基本上没有改变."

回落来得太晚,因而不能对周五公布的11月就业报告产生任何影响.分析师预期,飓风可能令11月非农就业岗位减少2.5-7.5万个.

非农就业报告受到密切关注,可能为全球金融市场走势定下基调.路透调查预估,该报告料显示上月非农就业岗位仅新增9.3万个,而10月为增加17.1万个.失业率料将持稳於7.9%.

"11月新增非农就业岗位可能受到深刻的负面影响,新增数量或较前月减少多达50%,"FTN Financial分析师Lindsey Piegza说.

欲浏览初请失业金图表,请点选:(link.reuters.com/xew34t)

欲浏览计划裁员图表,请点选:(link.reuters.com/xew34t)

**等待状态**

另一份来自咨询公司Challenger, Gray & Christmas的报告显示,美国企业11月计划裁员人数增加近20%至六个月来最高.因食品制造商Hostess Brands破产而引发的裁员占到其中的约三分之一.

过去三个月的就业增长不温不火,为平均每月17万.企业一直担心政府预算大幅收紧或将拖累经济陷入衰退,因此对雇聘和大规模资本支出保持谨慎.

"企业对财政悬崖极度紧张,但他们并未陷入恐慌之中.他们持等待观望态度,没有增加雇聘也没有裁员,"Moody's Analytics高级分析师Ryan Sweet说.

"这实际上可以作为一个乐观的理由.如果我们跃过财政悬崖,雇聘活动可能回升."

未来数周初请失业金人数将可能呈现波动,建筑业等部门的季节性裁员开始加快步伐.这种趋势或将持续至明年1月初.政府经常难以消除数据的异常波动,以反映这些季节性变化.

初请失业金人数报告还显示,截至11月24日当周,续请失业金人数减少10万人至321万人.(完)

--编译 张荻/梁睿雪/王兴亚;审校 郑茵

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