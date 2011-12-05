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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 5日 星期一 15:24 BJT

美国11月失业率降至两年半低点

尽管美国企业招聘速度太慢,没有显示就业市场复苏明显加速,但11月失业率骤然降至两年半低点. 周五美国劳工部公布,11月非农就业岗位增加12万个,失业率降至8.6%,为2009年3月以来最低位,10月失业率为9%. 这是自1月以来的最大月度降幅. 路透

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