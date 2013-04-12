美国初请失业金人数下降 缓和对就业市场疑虑

4月9日，在美国丹佛召开的科罗拉多医院协会保健职业招聘会上，一名求职者（中）与招聘方交谈。 REUTERS/Rick Wilking

* 上周初请失业金人数下降4.2万人，抵消之前一周的增幅

* 四周均值上升3,000人

* 报告缓解了就业增长势头大幅回落的担忧

* 进口物价3月下降0.5%，通胀疲弱

路透华盛顿4月11日 - 上周美国初请失业金人数降幅大于预期，减轻了对于就业市场形势可能明显恶化的担忧。稍早公布数据显示3月就业增长疲弱。

劳工部周四公布，上周经季节调整后初请失业金人数减少4.2万人至34.6万人。之前一周的增长被抵消，当时的增长似乎与数据的季节性调整存在难度有关。

上周初请失业金人数降幅为11月中旬以来最大。分析师此前预计只会降至36.5万人。他们表示，实际降幅较大，显示3月就业增长急剧放缓是异常现象。

“本月就业增幅将大于3月，今天公布的初请失业金数据符合这种预期，”Comerica的首席分析师Robert Dye表示。

3月非农就业岗位仅增加8.8万个，创下九个月最小增幅。2月则劲增了26.8万个。

分析师称，请领失业金数据表明，就业增长减速反映了季节性招聘活动的提前，而非就业市场根基疲弱。

“3月所有的就业报告显示，通常本应在3月增聘的就业岗位，有一部分提前到2月，”Commonfund首席分析师Michael Strauss表示。

“季节性招聘进行得有点早。比如，建筑业招聘就非常强劲。这份请领失业金数据也证明了这一点。”

请领失业金人数目前降至今年区间的低端，表明就业市场仍在稳步复苏。

受该报告的推动，美股连续第四天上涨，道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX均创纪录新高。

美元兑日圆触及四年新高，美国公债价格亦温和上升。

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**复活节与学校春假的影响**

3月30日当周初请失业金人数劲增，可能与复活节及学校春假来临的时间有关。

一名劳工部分析师表示，在最新一周的数据中，没有一个州的数据是估算的，而且在州数据的层面上没有任何异常。但他指出，复活节及学校春假继续给季节性调整带来困难。

这种季节性数据扭曲现象可能在未来几周继续存在。

初请失业金人数四周均值上升3,000人至35.8万人，仍接近分析师通常认为的与每月新增约15万就业的情况相符。该指标能更好地反映劳动市场的趋势。

“我感觉美国经济每月正在平均创造18-19万个就业，”Dye表示，“我相信这足以缓慢地降低失业率，也足以让家庭感觉可支配收入有所增加。”

有数据显示，上月就业增长低迷打击了零售销售，但一些企业高层预期4月情况会改善。Costco Wholesale Corp(COST.O)和T.J. Maxx parent TJX Cos Inc (TJX.N)等几家零售商报告称，3月销售弱于预期。

分析师在密切关注请领失业金数据，以寻觅与政府850亿美元减支有关的裁员迹象。对于减支举措对就业市场的影响，分析师观点分歧。

初请失业金数据也受到美联储关注，其已将美国货币政策与就业市场联系起来。

周三公布的美联储3月19-20日政策会议记录显示，美联储更加趋向结束每月850亿美元的购债计划。此次会议在3月非农就业报告公布前召开。

周四公布路透调查显示，美国今年失业率料平均为7.6%。3月失业率下降0.1个百分点至7.6%，但原因在于失业者退出劳动力队伍。

劳工部公布的另一份数据显示，上月进口物价下降0.5%，2月为上升0.6%。该数据显示几无通胀迹象，应允许美联储维持极宽松的政策。

进口物价较上年同期下降2.7%。上月进口物价下降，是因汽油价格下滑，且美元升值。

“如果通胀疑虑是那些主张最好现在缩减购债规模的联储官员的主要担忧，那么他们现在没什么可担忧的了，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff,表示。(完)

(编译 张涛/李爽; 审校 李爽/白云)

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