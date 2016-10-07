综述：美国一周初请失业金人数下降 暗示劳动力市场强劲

图为2013年资料图片，显示美国费城，求职者在招聘会上填写求职申请。 REUTERS/Mark Makela

路透华盛顿10月6日 - 美国上周请领失业金人数意外降至43年低点附近，暗示劳动力市场保持强势，或将支持美国联邦储备委员会(美联储)今年升息的看法。

劳工部周四公布，美国10月1日当周初请失业金人数下降5,000人，经季节调整后为24.9万人。

此前路透调查中受访分析师预估值为升至25.7万人。

本次公布的初请失业金人数为4月以来低点，而当时的数据则又为1973年11月以来最低。

数据出炉后，美国股指期货略微削减跌幅，美元指数守住涨势。美国公债收益率略微走高。

当周初请失业金人数四周均值减少2,500人至25.35万人，为1973年12月以来低位。

此为初请失业金人数连续第83周维持在30万人下方，显见劳动力市场表现强劲。

备受各界瞩目的9月非农就业报告即将于明日出炉，今日发布的数据虽然表现强劲，但因时间点不在就业报告调查期内，对该报告不会有直接的影响。

路透调查的分析师预估显示，9月非农就业岗位料将增加17.5万个，失业率料持稳于4.9%。

就业增长虽然一直呈现缓慢，但仍远高于吸纳市场新劳动力所需的标准。

全球人力研究机构Challenger, Gray & Christmas周四的报告显示，9月裁员人数较上月增加，但低于上年同期。9月雇主宣布的裁员数为44,324人，比8月高出38%，但较去年9月低25%。

尽管9月裁员数增加，但第三季计划裁员总人数是下滑的。

美联储已表示如果就业市场及通胀持续增强，联储倾向于在年底之前升息。

周四的失业金请领数据显示，至9月24日为止的一周，续领失业金人数减少6,000人至205.8万人，四周均值减少21,000人至209.5万人，两者均为2000年以来首见的水平。

美国请领失业金及薪资link.reuters.com/juw75w

美国计划裁员数link.reuters.com/guk52w

美国能源业裁员以及油价link.reuters.com/beb74w

美国科技业裁员及行业股价表现link.reuters.com/zuk65w

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