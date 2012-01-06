调查：美国就业市场12月料改善

公布事项:美国12月就业报告

公布时间:1月6日(五)1330GMT

路透调查预估:

非农就业岗位 民间部门就业岗位

中值 +150,000 +165,000

最低 +80,000 +130,000

最高 +215,000 +210,000

前值 +120,000 +140,000

失业率(%) 每周平均工时(小时) 平均时薪(%)

中值 8.7 34.3 +0.2

最低 8.5 34.3 0.0

最高 9.0 34.5 +0.3

前值 8.6 34.3 -0.1

**关注因素**

美国就业市场在去年年末可能走强,12月就业成长料为三个月来最高,这可望提供更多第四季经济稳健成长的证据.

但就业情况改善可望吸引一些已经放弃找工作的美国人重新找工作,这可能会推升失业率.目前失业率处於两年半低位8.6%.

12月非农就业岗位料新增15万个,11月为增加12万个.失业率则料将小升至8.7%.

然考量到初请失业金人数近来下滑,非农就业岗位仍有可能会意外成长.

在11月和12月进行非农就业数据调查的期间,初请失业金人数减少2.6万人.尽管有一些下滑人数可能是季节调整的结果,但四周均值已连续第七周下滑,降至三年半低位.

但对非农就业报告来说,请领失业金人数不尽然都是好兆头,因为这场1930年代以来最严重的衰退,造成的失业人口远大过於平常的请领人数.

衡量制造业就业的一项指标12月触及六个月高位,且消费者对就业市场的看法大幅改观,亦表明就业数据转好.

与近期趋势相一致,政府可能上修10月和11月的就业数据.分析师称,美国劳工统计局使用的模型往往会延迟对小型企业就业数据的统计.

小型企业就业人数呈现增长势头.全美独立企业联盟(National Federation of Independent Business)上月公布的报告显示,11月小型企业就业人数近六个月来首度增加.

然而,就业人数增速或不足以表明经济强劲成长,就业人数可能仍较2007年12月峰值低约610万.这意味着,按照12月预估的就业增长速度,就业人数恢复至衰退前水平可能需要大约三年半的时间.

就业缺口和欧债危机是对美国经济的最大威胁,美国联邦储备理事会(美联储,FED)存在进一步放宽货币政策的可能.

12月增加的就业岗位将再次全部来自民间部门.民间就业岗位料增加16.5万个,政府就业岗位料减少1.5万个.

平均每周工时料维持於34.3个小时.鉴於失业率高企,平均时薪料不会反弹太多,11月为下降0.1%.(完)