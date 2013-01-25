克里获参议院两党好评 出任国务卿无悬念

美国民主党参议员约翰·克里周四在参议院举行的听证会上敦促国会修复美国经济，维护世界领袖的地位，并承诺会继续对伊朗施压。这也表明其获得国务卿一职几乎无悬念。这场三个半小时的听证会中，克里获得了两党人士的一致好评。共和党人特别说明，他们欣赏克里关于财政秩序的呼吁。路透