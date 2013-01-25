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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 25日 星期五 14:13 BJT

克里获参议院两党好评 出任国务卿无悬念

美国民主党参议员约翰·克里周四在参议院举行的听证会上敦促国会修复美国经济，维护世界领袖的地位，并承诺会继续对伊朗施压。这也表明其获得国务卿一职几乎无悬念。这场三个半小时的听证会中，克里获得了两党人士的一致好评。共和党人特别说明，他们欣赏克里关于财政秩序的呼吁。路透
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