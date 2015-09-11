美日汽车贸易谈判“非常艰巨”--日本经济财政大臣

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京9月11日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，日本和美国官员正在进行的汽车贸易谈判“非常艰巨”，但目的旨在缩小两国的分歧。
“我们在尽最大努力以创造解决途径，”甘利明在记者会上称。
日美两国磋商人士周三在华盛顿就汽车问题开始双边会谈，日本还计划与加拿大和墨西哥举行会谈。
甘利明还称，除非有可能达成协议，否则跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)12个成员国的下一轮部长级会谈时间还不能定下来。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。