美日汽车贸易谈判“非常艰巨”--日本经济财政大臣

路透东京9月11日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，日本和美国官员正在进行的汽车贸易谈判“非常艰巨”，但目的旨在缩小两国的分歧。

“我们在尽最大努力以创造解决途径，”甘利明在记者会上称。

日美两国磋商人士周三在华盛顿就汽车问题开始双边会谈，日本还计划与加拿大和墨西哥举行会谈。

甘利明还称，除非有可能达成协议，否则跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)12个成员国的下一轮部长级会谈时间还不能定下来。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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