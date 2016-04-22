美国汽车安全监管部门关注三菱汽车的燃油经济性问题

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透东京4月22日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周五表示，已要求日本三菱汽车(7211.T)提供其在美国已售汽车的信息。本周三菱汽车承认，在一些日本车款的燃油经济性测试中作弊。
“我们已要求三菱汽车提供相关信息，”NHTSA一位发言人在电话中告诉路透。
他拒绝评论已要求提供哪些车型的信息，也未说明是否还要求了其他车企提供相关数据。
三菱汽车本周稍早承认，夸大了62.5万辆汽车的燃油经济性。这导致其股价重挫，日本当局亦搜查了该公司的一处设施。(完)
(编译/审校 于春红/张涛/许娜)
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
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