美国汽车安全监管部门关注三菱汽车的燃油经济性问题

路透东京4月22日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周五表示，已要求日本三菱汽车(7211.T)提供其在美国已售汽车的信息。本周三菱汽车承认，在一些日本车款的燃油经济性测试中作弊。

“我们已要求三菱汽车提供相关信息，”NHTSA一位发言人在电话中告诉路透。

他拒绝评论已要求提供哪些车型的信息，也未说明是否还要求了其他车企提供相关数据。

三菱汽车本周稍早承认，夸大了62.5万辆汽车的燃油经济性。这导致其股价重挫，日本当局亦搜查了该公司的一处设施。(完)