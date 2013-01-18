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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 18日 星期五 13:39 BJT

美国专家组抵达日本 协助调查787客机故障

来自美国空管机构和波音的专家组周五抵达日本，将检查本周三全日空紧急迫降的波音787梦幻客机。787客机重量较轻，以复合碳材料为主，自推出以来一直受一些小事故困扰，外界对该机使用锂离子电池有所担忧。路透
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