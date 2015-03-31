美日两国就美国汽车准入日本市场问题存在“巨大分歧”--美国官员

路透纽约3月30日 - 负责对日贸易的美国贸易副代表卡特勒周一表示，美日两国贸易谈判在美国汽车准入日本市场的问题上仍存在“巨大分歧”。

“日本对汽车和卡车实行零关税政策，但进入日本市场的渠道受限。日本目前存在一系列非关税壁垒，实际上向美国生产商关闭了日本汽车市场的大门，”卡特勒在就跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)贸易谈判问题预先准备的演讲稿中称。

“所以，当日本加入TPP谈判后，我们要求并且日本也答应，就汽车非关税措施问题单独举行一场双边平行谈判。现在我们已经取得一些进展，但还有很多工作要做，”卡特勒称。

日本的一个谈判代表团上周一周都在华盛顿就此问题进行磋商。

TPP谈判预计将在年中前完成，美国和日本都参加了此谈判。

卡特勒还表示，与日本谈判的另一个主要障碍是美国农产品进入日本市场的问题。他的讲话被抗议TPP的激烈质问者打断了两次。

美国商务部数据显示，去年美国对日贸易逆差接近670亿美元，较2013年下降8.7%。

日本首相安倍晋三4月29日访美时将对参议院与众议院的联合会议发表讲话，这对于访美的日本领导人来说尚属首次。

TPP是美国“转向”亚洲战略的关键部分，磋商取得进展被宣称是安倍此行的重要部分。

“我们在与日本紧锣密鼓地谈判，希望在日本首相访美之前取得尽可能多的进展，”卡特勒说。

美国国会推迟批准加快自由贸易协定的法案，亦对推进贸易谈判构成一个障碍。(完)

(编译 许娜/李春喜 审校 王丽鑫/杜明霞)

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