分析：美日央行宽松态度抬轿 风险平价投资策略大放光芒

路透纽约9月29日 - 对于风险平价(risk parity)这种另类投资策略来说，上周美国联邦储备委员会(美联储/FED)及日本央行的动作，无异是如虎添翼。风险平价策略是依赖低廉资金及偏低的市场波动性，来创造较高投资回报。

风险平价操作往往是借入资金，然后在股票及债券同时建立多仓。由于全球超低利率现象已持续八年，一些苦于寻找收益的大型对冲基金及其他机构投资者，因而青睐风险平价操作。

这些基金在2015年的日子并不好过，当时因为中国经济疑虑及油价大跌，市场波动性飙升，根据投资研究机构晨星(Morningstar)资料，投资人从风险平价策略资产撤出超过20亿美元资金。然而，从今年1月以来，随着波动性下滑，这些资产又回升，比起美国股市及固定收益市场今年总回报率只有中段个位数的表现，风险平价资产回报率高出一倍有余。

例如，20年前率先投入风险平价投资的Bridgewater Associates，旗下规模620亿美元的All Weather基金，从1月到8月底的回报率为13.1%。

不过在美联储9月20-21日会议前这波反弹似乎受到威胁，当时数名决策者似乎暗示有可能升息，市场乱了阵脚。

不过美联储不仅没有采取行动，而且下调对未来政策利率的预估，这等于向投资者保证，借款利率会在低位保持更长时间。日本央行则是确认购买更多资产的承诺，并且作出新的承诺，将让10年期债券收益率(殖利率)保持在目前的近零水平附近。

这两家央行的做法让股市、垃圾债券、新兴市场债券及其他风险资产涨势更盛，也让衡量股债市大幅波动风险的指标下降至今年以来最低。

“所以我敢说，如果美联储最近的举措降低跨资产波动，通过风险平价基金的杠杆应该会增加，”美银美林股权衍生品策略师Chintan Kotecha称。

**资金是否随之回流？**

现在问题是投资者对这种策略的信心是否会恢复。该策略2015年表现差劲。例如Bridgewater的All Weather在2015年下跌7%，AQR Risk Parity Fund (AQRIX.O)下跌8.1%，相比之下股票和债券则有小幅的正回报。

尽管买入风险平价基金的理由似乎不错，但投资者迄今仍持怀疑态度。

晨星估计，今年前八个月采用风险平价策略的开放式基金净流出约9.57亿美元，令资产规模降至85亿美元。

全球最大对冲基金Bridgewater拒绝就投资者资金流动情况发表评论或提供数据。

在纳斯达克市场上市的AQR基金料将连续第12个月录得资金流出；该公司管理的资产规模约为4.42亿美元。

据理柏数据，2015年9月以来AQR的资金外流规模已超过2亿美元，尽管今年迄今总的投资回报率为14.2%，其中包括上周美联储会议后反弹2.6%。

AQR一位发言人拒绝发表评论。

**美国大选将至**

让投资者保持谨慎的原因之一，可能是11月8日的美国总统大选，这已成为一个投资者焦虑的根源。

民主党总统候选人希拉里及共和党总统候选人特朗普势均力敌，而大选结果将改变政府支出、贸易和税收的政策方向。这种不确定性令投资者紧张，因而削减股票和其他高风险投资的持仓。

Allianz Investment-U.S.副总裁John Bredemus称，“这使得市场波动加剧的程度，可能和货币政策一样大，”

不过，在美联储和日本央行采取行动后，目前波动率普遍较低。

反映华尔街股市恐慌程度的CBOE波动率指数.VIX目前处于年内低位附近，追踪三个月后债市波动预期的美银美林MOVE指数.MERMOVE3也处于2014年底以来低点。

对于Bridgewater、AQR等基金来说，这不啻于给他们押注高风险资产开了绿灯。

U.S. Bank的Private Client Reserve地区投资主管Jeff Kravetz称，“事情朝着正确的方向发展，波动率较低也是有道理的。”(完)