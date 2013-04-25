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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 25日 星期四 10:55 BJT

中国回应日美夺岛演习 称将坚决应对任何挑衅

日本证实将同美国于6月在美加利福尼亚海滩举行夺岛作战联合军演，中国周三对此作出回应，指出任何外来压力都不能动摇中国维护国家主权和领土完整的意志和决心。日本共同社报道称，日方表示这次夺岛演习不针对特定国家。路透

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