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时事要闻 | 2015年 1月 29日 星期四 16:55 BJT

美国欢迎日本在南中国海进行空中巡逻--第七舰队司令

路透东京1月29日（记者 Tim Kelly/Nobuhiro Kubo） - 美国第七舰队司令、美国海军驻亚洲最高官员罗伯特·托马斯（Robert Thomas）对路透称，美国欢迎日本将空军巡逻区域扩展至南中国海，制衡崛起的中国海军力量。

目前日本飞机常规巡逻只涉及东海，将空中巡逻范围扩大到南海几乎肯定会加剧中日紧张局势。

“我认为盟友、伙伴和朋友们会认为日本越来越发挥稳定作用，”托马斯在接受采访时说道。

“坦白讲，在南海，中国渔船、海岸警卫队和（海军）比邻国强大。”

中国外交部并未立即对此次采访发表评论。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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