美国欢迎日本在南中国海进行空中巡逻--第七舰队司令

代表韩国大型财团的企业协会称将与新总统一道创造就业
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”
路透东京1月29日（记者 Tim Kelly/Nobuhiro Kubo） - 美国第七舰队司令、美国海军驻亚洲最高官员罗伯特·托马斯（Robert Thomas）对路透称，美国欢迎日本将空军巡逻区域扩展至南中国海，制衡崛起的中国海军力量。
目前日本飞机常规巡逻只涉及东海，将空中巡逻范围扩大到南海几乎肯定会加剧中日紧张局势。
“我认为盟友、伙伴和朋友们会认为日本越来越发挥稳定作用，”托马斯在接受采访时说道。
“坦白讲，在南海，中国渔船、海岸警卫队和（海军）比邻国强大。”
中国外交部并未立即对此次采访发表评论。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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