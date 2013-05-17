美国谴责大阪市长“慰安妇”言论

美国抨击日本大阪市长桥下彻有关“慰安妇”的言论“让人无法容忍且令人作呕”。桥下彻本周表示，二战时“慰安妇”制度是必要的。桥下彻的言论遭到中国和韩国强烈谴责。美国国务院发言人Jen Psaki并补充称华府希望日本与邻国合作，纠正过去的错误。图为桥下彻。路透