瑞萨料将以至多30亿美元收购美国芯片商Intersil--日经（更新版）

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
(新增股价、分析师评论及行业背景)
路透东京/纽约8月22日 - 日本经济新闻周一报导称，日本瑞萨电子(6723.T)最高以3,000亿日圆(29.9亿美元)收购美国半导体厂商Intersil Corp (ISIL.O)的谈判进入最终阶段。
报导称，基本协议最快可能在本月达成，这将成为全球芯片(晶片)业整并潮中的最新一宗交易。
瑞萨在声明稿中表示，正在考虑包括报导的这笔收购案在内的各种选项，以带动公司进一步成长，但一切都没有定案。而美国目前是非上班时间，尚未能立即取得Intersil置评。
瑞萨股价早盘一度上涨多达4.2%，后来由升转跌，早盘中段时跌幅为2.4%。
Parry International Trading高管Gavin Parry说，一些投资者对于这项并购能让瑞萨增加多少获利持怀疑态度。
瑞萨电子财务长柴田英利在去年末的专访中曾对路透表示，公司为进行收购以扞卫产业领导地位，已准备了数以十亿计美元的资金。他指出，瑞萨有超过3,000亿日圆的现金，可供潜在收购之用。
截至周五，Intersil市值超过21亿美元。日经新闻报导，瑞萨将溢价收购Intersil，寻求取得全部控制权。
报导并称，瑞萨计划动用手上的现金，也可能考虑向银行借贷资金。
晶片业传统支柱的电脑及智能手机成长放缓，引发业界去年爆出一波购并趋势，晶片制造商纷纷转向汽车电子等领域以寻求营收成长。
对较低价晶片及驱动联网装置新产品的需求，也带动业界整并。
汤森路透数据显示，去年全球半导体并购案规模超过800亿美元。
科技研究机构Gartner数据显示，去年底瑞萨电子在全球晶片制造的市场占有率为9.1%，排名第三。(完)
(编译 李婷仪/张若琪 审校 许娜/蔡美珍)
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