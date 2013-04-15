日美不允许朝鲜拥有核武器--日外相

在结束与美国国务卿克里的会谈后，日本外相岸田文雄(Fumio Kishida)周日表示，日本和美国不允许朝鲜拥有核武器。日本是克里亚洲之行的最后一站。克里周六与中国高层会晤，敦促中国运用影响力，说服朝鲜改变政策。路透