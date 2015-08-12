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时事要闻 | 2015年 8月 12日 星期三 16:01 BJT

美国一架军用直升机在日本冲绳外海域坠毁

路透东京8月12日 - 日本防卫省周三援引美军消息称，一架美国军用直升机在日本冲绳外海域坠毁。

日本海上保安厅表示，正在帮助寻找机上人员。美国军方、日本没有立即发表评论。

冲绳居民长期反对美军驻扎。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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