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国际财经 | 2015年 8月 26日 星期三 11:42 BJT

美日领导人同意在全球经济议题上密切合作--日本官员

路透东京8月26日 - 日本内阁官房长官菅义伟表示，日本首相安倍晋三与美国总统奥巴马周三进行了电话会谈，两国同意在全球经济议题上密切合作。

针对中国央行周二降息决定，菅义伟表示，日本希望此举将协助稳定金融市场，并提振中国经济成长。

“我们亦期望(中国降息)将会对日本及全球经济有正面影响，”他在例行记者会上表示。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)

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