美财长乐见制裁伊朗计划获日方支持

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京1月12日电---美国财长盖特纳周四表示,很高兴见到美国对伊朗采取强硬制裁措施的想法得到日本支持,也乐见日本财务大臣有关将稳步减少从伊朗进口石油的承诺.
盖特纳与日本财务大臣安住淳举行联合记者会.他在发布会上称,欧洲在解决主权债务危机上取得进展,但是需要更强大的金融防火墙,以确保债务危机不会恶化.
盖特纳本周访问日本与中国,讨论全球经济问题,同时也将寻求国际合作,对伊朗采取更严厉的制裁措施,以阻止伊国的核计划.
西方国家怀疑伊朗的核计划有军事目的,但伊朗否认.(完)
--编译 沈以文;审校 王洋/龚芳
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