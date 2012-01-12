美财长乐见制裁伊朗计划获日方支持

路透东京1月12日电---美国财长盖特纳周四表示,很高兴见到美国对伊朗采取强硬制裁措施的想法得到日本支持,也乐见日本财务大臣有关将稳步减少从伊朗进口石油的承诺.

盖特纳与日本财务大臣安住淳举行联合记者会.他在发布会上称,欧洲在解决主权债务危机上取得进展,但是需要更强大的金融防火墙,以确保债务危机不会恶化.

盖特纳本周访问日本与中国,讨论全球经济问题,同时也将寻求国际合作,对伊朗采取更严厉的制裁措施,以阻止伊国的核计划.

西方国家怀疑伊朗的核计划有军事目的,但伊朗否认.(完)

--编译 沈以文;审校 王洋/龚芳

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