美日将於11月举行联合军演

日本和美国将於11月在日本境内举行两年一度的联合军事演习，此举或进一步激怒中国。日本自卫队一名官员称，美日联合军演将於11月5-16日举行，日方参加人数约为3.74万人，美军参加人数约为1万人。图为资料图片。路透