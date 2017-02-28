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时事要闻 | 2017年 2月 28日 星期二 08:30 BJT

美日韩三国磋商限制朝鲜为武器计划筹集资金

路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。

“官员们考虑了其它在国家授权下可能的措施，包括对朝鲜武器项目、尤其是非法活动资金来源的进一步限制措施，”声明称。

声明称，三国还一致认为朝鲜的核计划及弹道导弹“对三个国家的安全构成了直接威胁”。(完)

(编译 王琛；审校 张荻)
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