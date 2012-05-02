美日韩等国呼吁扩大对朝鲜企业制裁

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透联合国5月1日电(记者 Louis Charbonneau)---多位驻联合国外交官员周二表示，由於朝鲜近期实施了火箭发射，美国、欧盟、韩国和日本向联合国安理会制裁委员会提交了一份大约涉及40家朝鲜企业的备选黑名单。
上述要求匿名的外交官对路透表示，中国只同意将其中两家企业列入黑名单，美国及其盟国则认为该数量过少。
一名资深外交官对路透表示：“美国、欧盟、日本和韩国共同提交了一份涉及约40家朝鲜企业的名单供朝鲜制裁委员会裁定。挑战依然来自中国。”
多位外交官表示，美国正继续向中国施压，以使更多朝鲜企业受到制裁。
联合国朝鲜制裁委员会又被称为“1718委员会”。1718号决议是朝鲜进行首次核试验後，联合国于2006年针对朝鲜通过的第一个制裁决议。
安理会上月通过“主席声明”强烈谴责朝鲜4月13日的火箭发射，呼吁扩大制裁名单，并警告若朝鲜再次进行导弹发射或举行核试验将面临进一步後果。
目前尚无法立即得知安理会将把哪些公司列入黑名单。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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