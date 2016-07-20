美日两国财长将在G20成都会议前举行会谈--日本财务省

路透东京7月20日 - 日本财务省周三称，20国集团(G20)财长和央行行长会议周末在中国成都召开之前，日本及美国财长周六将先进行双边会谈。

G20会议开幕前，日本财务大臣麻生太郎和美国财政部长雅各布·卢将在周六早晨会晤，料将讨论英国脱欧的影响。

在今年前几次会谈中，麻生太郎和雅各布·卢对汇率波动表达了不同看法。麻生太郎警告称日圆上涨过快，雅各布·卢仍认为汇率是有序波动，而市场将这一表态视为反对政府干预汇率的警告。

日本财务省称，周日下午G20会议结束后不久，麻生太郎也将与澳洲财长莫里森举行双边会谈。(完)