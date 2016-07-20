美日两国财长将在G20成都会议前举行会谈--日本财务省

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透东京7月20日 - 日本财务省周三称，20国集团(G20)财长和央行行长会议周末在中国成都召开之前，日本及美国财长周六将先进行双边会谈。
G20会议开幕前，日本财务大臣麻生太郎和美国财政部长雅各布·卢将在周六早晨会晤，料将讨论英国脱欧的影响。
在今年前几次会谈中，麻生太郎和雅各布·卢对汇率波动表达了不同看法。麻生太郎警告称日圆上涨过快，雅各布·卢仍认为汇率是有序波动，而市场将这一表态视为反对政府干预汇率的警告。
日本财务省称，周日下午G20会议结束后不久，麻生太郎也将与澳洲财长莫里森举行双边会谈。(完)
(编译 王琛；审校 蔡美珍)
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路透香港1月16日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周一称，英国决定退出欧盟对于英国自身的影响要大于对欧洲其它国家，目前全球政治和经济不确定性正在升温。
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。